En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturadas cuatro personas por abusar y comercializar material sexual de niños

Capturadas cuatro personas por abusar y comercializar material sexual de niños

Tres mujeres y un hombre son acusados de cometer delitos sexuales en contra de menores de edad, relacionados con pornografía infantil en Bogotá, Ibagué y Medellín. En dos casos la madre y abuela de las niñas serían las responsables.

Publicidad

Publicidad

Publicidad