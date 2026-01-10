Capturadas cuatro personas por abusar y comercializar material sexual de niños

En distintos operativos coordinados entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fueron capturadas cuatro personas e incautados dispositivos electrónicos que contenían vídeos y fotografías con evidencia de actividades sexuales contra varios menores de edad.

Aunque los hechos ocurrieron en diferentes regiones y bajo modalidades similares, se trata de casos aislados sin vínculo entre sí. Dos de los hechos investigados ocurrieron en Bogotá, donde fue judicializada una niñera acusada de abusar sexualmente de dos niños que estaban bajo su cuidado, de 2 y 8 años. Según el ente investigador, la mujer grababa las agresiones y posteriormente compartía los vídeos.

En el segundo caso fue capturada una mujer señalada de someter a sus propias hijas, de 4 y 9 años, a vejámenes sexuales que eran transmitidos a través de una aplicación virtual. De acuerdo con la Fiscalía, estas transmisiones se realizaban a cambio de pagos efectuados por un contacto residente en Estados Unidos, que oscilaban entre los 600 y los 2.000 dólares.

Capturan agresor de menores Foto: Fiscalía General de la Nación

La tercera detenida es una adulta mayor señalada de explotar sexualmente a su nieta de 15 años en Medellín. La investigación indica que la mujer presuntamente obligaba a la adolescente a sostener relaciones íntimas con adultos y grababa los encuentros a cambio de dinero.

El cuarto proceso se adelantó en Ibagué (Tolima), donde fue capturado Albeiro Martínez Quevedo, quien sería responsable de obtener, acopiar y distribuir material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes a través de sistemas de mensajería instantánea entre marzo y junio de 2025. En este caso, las autoridades señalaron que el capturado no tenía contacto directo con las víctimas, pero sí facilitaba la circulación del material ilegal.

Los cuatro capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). De acuerdo con su presunta responsabilidad individual, les fueron imputados delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil.