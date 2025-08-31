Capturado alias El Paisa en Nariño tras combates con el Ejército

En el municipio de Magüí Payán, en Nariño, tropas del Ejército Nacional lograron la captura de alias El Paisa, señalado de ser cabecilla logístico de la estructura residual Franco Benavides y coordinador de acciones criminales junto al grupo armado organizado residual Urías Rendón.

La operación se desarrolló tras más de tres meses de labores de inteligencia militar en una zona de difícil acceso por su geografía quebrada. Ante esto, se refirió el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2.

“La Fuerza de Despliegue Rápido Número 2, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, logra la captura del sujeto alias El Paisa, cabecilla logístico de la estructura Franco en el departamento de Nariño. En el lugar se presenta un combate de encuentro con el grupo terrorista, lo cual culminó con la captura de este sujeto, quien tenía orden judicial vigente por fabricación, tráfico, porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. Se produjo, adicionalmente, la muerte sin identificar de quien, al parecer, fungiera como su compañera sentimental”, indicó el coronel.

En el procedimiento se incautaron armas de alto poder, entre ellas un fusil M-16, una pistola, una escopeta, 12 proveedores, más de 325 cartuchos de diferentes calibres, además de equipos logísticos y de comunicaciones utilizados por la organización ilegal.

La captura no estuvo exenta de complicaciones. Según el Ejército, alrededor de 350 personas de la zona protagonizaron una revuelta con lanchas, motocicletas y vehículos, bloqueando el aterrizaje de aeronaves e intentando impedir la judicialización del capturado.

Sin embargo, las tropas desplegaron maniobras disuasivas que permitieron garantizar la seguridad del operativo y el traslado de alias El Paisa, junto al material incautado, que ya se encuentra en manos de la autoridad judicial competente, a través de la Policía Nacional.