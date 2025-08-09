Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturan en Cali a Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana

Capturan en Cali a Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Policía italiana, arrestó en Cali al capo Federico Starnone, miembro de la ‘Ndraghetta, una organización mafiosa italiana con origen en Calabria.

Capturan en Cali a Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana
Capturan en Cali a Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana
Foto: suministrada
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: agosto 09, 2025 08:26 p. m.

Según las autoridades, Starnone, de 46 años, actuaba como intermediario entre la mafia calabresa de la ciudad de Platì y redes de narcotráfico en Colombia y Ecuador para enviar cocaína hacia Europa.

Federico tenía notificación roja de Interpol y será procesado por tráfico internacional de drogas, además, por haber intervenido en dos intentos de exportar grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica.

Capturan en Cali a Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana
Capturan en Cali a Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana
Foto: suministrada

“Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”, indicó el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X.

Su captura hace parte de una operación de la policía estatal contra la Ndraghetta, que el pasado 10 de julio dejó más de 20 detenidos por orden de la dirección distrital antimafia de la Fiscalía de Calabria.

Con la detención de Starnone, asciende a seis el número de delincuentes italianos de alto perfil capturados en Colombia en menos de dos años, todos ellos relacionados con poderosas redes del narcotráfico.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Italia