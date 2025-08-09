Según las autoridades, Starnone, de 46 años, actuaba como intermediario entre la mafia calabresa de la ciudad de Platì y redes de narcotráfico en Colombia y Ecuador para enviar cocaína hacia Europa.

Federico tenía notificación roja de Interpol y será procesado por tráfico internacional de drogas, además, por haber intervenido en dos intentos de exportar grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica.

Capturan en Cali a Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana Foto: suministrada

“Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”, indicó el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X.

Su captura hace parte de una operación de la policía estatal contra la Ndraghetta, que el pasado 10 de julio dejó más de 20 detenidos por orden de la dirección distrital antimafia de la Fiscalía de Calabria.

Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana. pic.twitter.com/v4nPcssWcI — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

Con la detención de Starnone, asciende a seis el número de delincuentes italianos de alto perfil capturados en Colombia en menos de dos años, todos ellos relacionados con poderosas redes del narcotráfico.