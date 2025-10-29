En vivo
Capturan a presunto implicado en atentado contra escuela General Francisco de Paula Santander

Capturan a presunto implicado en atentado contra escuela General Francisco de Paula Santander

El operativo en el que fue capturado alias ‘Junior’ se realizó en el municipio de Isnos, al sur del Huila; el hombre estaba huyendo de la justicia y se ocultaba en esta región.

captura en huila de terrorista.jpg
Capturado señalado terrorista en el Huila.
Foto: pantallazo video Policía Nacional.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

En un operativo realizado en Isnos, Huila, por unidades de la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) adscritas a la Metropolitana de Bogotá y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), se logró la captura, por orden judicial, de Pedro Pablo Poveda, alias ‘Pedro Pablo’ o ‘Junior’, presunto integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN.

Según la información policial, alias ‘Junior’ estaría vinculado al atentado terrorista en el que perdieron la vida 22 cadetes, en enero de 2019, en la Escuela General Francisco de Paula Santander, en Santander.

“En una operación conjunta con la Fiscalia, en Isnos, Huila, fue capturado alias ‘Junior’, integrante del ELN y presunto partícipe del atentado terrorista contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander en 2019, donde perdieron la vida 22 de nuestros cadetes”, dijo el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía, a través de su cuenta de X.

Lea también:

  1. Visita del director William Rincón a Medellín
    Blu Radio
    Nación

    Policía estudia más de 130 solicitudes de reincorporación tras llegada de nuevo director

Alias ‘Junior’, presunto integrante de la red sicarial del Comando Urbano del Frente Urbano Compañero Diego GAO del ELN, había sido capturado en 2014 en Saravena (Arauca) por el delito de rebelión y se encontraba huyendo de la justicia, ocultándose en el departamento del Huila.

Por último, el director general de la Policía resaltó que este resultado reafirma el compromiso con la justicia y con la memoria de quienes ofrendaron su vida por Colombia.

