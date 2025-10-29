Policía estudia más de 130 solicitudes de reincorporación tras llegada de nuevo director

Desde el Congreso de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, que se realiza en el Hotel Tequendama en Medellín, el director general, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció que se evalúan más de 130 solicitudes de reintegro de coroneles y generales, las cuales se resolverían a través de un comité que evalúa los rangos, los exámenes y todo el procedimiento que debe cumplirse para su proceso.

El oficial explicó que “hay muchas personas en todos los grados que han enviado solicitudes. Tan pronto recojamos en el primer mes la primera cantidad de los diferentes grados y cargos, la llevaremos a una junta que pasará por el Ministerio de Defensa. Se analizan cada uno de los casos y los que queden listos harán todo un proceso como si fuera incorporación”.

Agregó que este procedimiento incluye exámenes médicos, revisión de actitudes y comportamiento, además de la verificación de tiempos y grados. Según Rincón Zambrano, han llegado solicitudes de diferentes departamentos y ciudadanos, como Medellín, Bogotá y Tolima, y el proceso podría resolverse “en menos de un mes, porque necesitamos fortalecer nuestra Policía con un músculo operativo fuerte que pueda responder a las amenazas y riesgos que se viven día a día”.

En cuanto a los retos de su cargo, el director señaló que “uno de ellos es fortalecer la seguridad y la convivencia. Por eso, la primera línea es seguridad, con excelentes procesos de policía judicial, contra la extorsión, el secuestro y el terrorismo, además de la aplicación de la convivencia y la seguridad en calle”.



El nuevo director también hizo un llamado a la ciudadanía: “Le pido a todos los colombianos que rodeen a sus policías, les den dignidad, gobernabilidad y legitimidad. El policía representa la autoridad y defiende la democracia. Si usted no respeta a un uniformado, está generando daños a la autoridad y a la democracia. Hay que creerle al policía y guiarlo hacia donde está el delito”.

Sobre el panorama de riesgo electoral y el acompañamiento de uniformados, el director general explicó que desde antes de su llegada ya existía un plan que se ejecutará para defender la democracia y destacó que “la institución tiene la preparación y la coordinación necesaria con la Fiscalía, las Fuerzas Militares y las demás autoridades para garantizar la tranquilidad ciudadana durante el proceso electoral”.