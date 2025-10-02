Carlos Camargo se declaró impedido para debatir sobre la pensional: Corte deberá decidir

Blu Radio conoció que el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, envió una solicitud de impedimento a la Sala Plena sobre su participación en el debate sobre la reforma pensional.

Camargo argumenta que la senadora Paloma Valencia quien es la demandante de la ley, votó por él para magistrado del alto tribunal y quiere evitar un posible conflicto de interés. La Corte deberá estudiar el impedimento y pronunciarse sobre el mismo.

“Sobre el particular, debo informar a la Sala que, la accionante en el expediente de la referencia participó en la votación realizada el pasado 3 de septiembre de 2025 en el Senado de la República, en la cual fui elegido como magistrado de la Corte Constitucional. Por esto, en aras de garantizar la imparcialidad en la decisión de este expediente, manifiesto el impedimento para pronunciarme sobre los tres proyectos de auto en mención”, se lee en el impedimento de Camargo.

Sobre esto, la Sala Plena también deberá pronunciarse sobre una recusación contra el presidente de la Corte el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y otra contra el magistrado Héctor Carvajal, este último, fue recusado por haber sido el abogado personal del presidente Gustavo Petro durante varios años.



Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

La reforma pensional es una de las iniciativas de mayor interés para el Gobierno nacional, incluso ha generado una ola de críticas y ataques contra el magistrado Ibáñez quien tiene a cargo este caso al interior de la Corte Constitucional.

Carlos Camargo llegó a ocupar una silla en la Corte para equilibrar la balanza, con 62 votos la plenaria del Senado lo eligió en reemplazo de José Fernando Reyes.

Publicidad

Durante su posesión como nuevo magistrado aseveró que, “en tiempos de polarización, la tentación del poder de someter las instituciones es más fuerte, pero precisamente por eso la Corte debe ser firme”.

Así las cosas, la Sala Plena deberá estudiar esta solicitud que hizo el exdefensor del Pueblo y ahora magistrado sobre su participación en el debate de la reforma pensional.