Carlos Lehder revela que Pablo Escobar negociaba con Estados Unidos y por eso lo entregó

En una entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, el exnarcotraficante Carlos Lehder, cofundador del Cartel de Medellín , aseguró que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por Pablo Escobar como parte de una supuesta negociación para obtener beneficios judiciales. Lehder, quien pasó más de tres décadas en cárceles estadounidenses, afirmó que su antiguo socio pactó con el Gobierno norteamericano mientras simulaba mantenerse en pie de guerra contra la extradición.

“Escobar ya había resuelto los problemas con el Gobierno de Colombia, y me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer contra Noriega. Me deseó suerte y aseguró que no atentaría contra mi familia”, dijo Lehder durante la entrevista, tras referirse a la mediación que realizó el padre Rafael García Herreros entre ambos.

"Pablo Escobar me traicionó"

Sobre su captura y extradición en 1987, Lehder fue enfático en señalar que fue producto de una traición directa por parte de Escobar. Según sus palabras, el capo del Cartel de Medellín enfrentaba una fuerte presión tras asesinar al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla , y recurrió a entregar a sus propios socios para negociar su permanencia en Colombia bajo condiciones favorables.

“Un mes después de mi extradición, mi abogado en EE.UU. descubrió que quien me había entregado fue Pablo Escobar. Fue una traición para desviar la presión en su contra”, reveló. Lehder afirmó que su caída marcó el inicio de una purga interna en el Cartel de Medellín, en la que Escobar eliminó a varios de sus antiguos aliados.

Pablo Escobar y Carlos Lehder Foto: AFP y Archivo particular

Rafael García Herreros intermedió entre Lehder y Escobar

Lehder se centró en el papel del fallecido padre Rafael García Herreros, figura carismática de esos años, quien viajó a Estados Unidos a visitar a Lehder en la penitenciaría de Marion en 1990.

“El padre García Herreros viajó por compasión. Nunca lo conocí antes. Fue él quien llevó mi mensaje a Escobar, pidiendo permiso para testificar contra el general Noriega”, relató Lehder, al describir el papel del sacerdote como interlocutor entre los capos del narcotráfico y la justicia.

Testigo clave contra Noriega

Carlos Lehder también explicó que su colaboración con el Gobierno de Estados Unidos fue crucial para reducir su condena de 135 años más cadena perpetua. Al aceptar ser testigo en el juicio contra el general panameñoManuel Antonio Noriega, capturado por EE.UU. en 1989 tras la invasión a Panamá, Lehder obtuvo acceso a un programa de cooperación judicial.

“El Gobierno me ofreció rehabilitarme. Solo acepté después de que Escobar, a través del padre Herreros, me aseguró que no habría represalias contra mi familia”, indicó Lehder.

Reflexiones desde el exilio: del narco a la fe

Carlos Lehder, quien ahora reside temporalmente en Colombia antes de regresar a Alemania, manifestó su arrepentimiento por sus actos del pasado y su decisión de escribir un libro titulado "Biografía: vida y muerte del cartel de Medellín", en el que narra con detalle su trayectoria criminal, su conversión espiritual y sus años de prisión.

Capturan a Carlos Lehder en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Foto: Migración

“El camino del narcotráfico es un camino sin puente. Siempre lleva al abismo. Yo soy una víctima de mis propios actos, pero también logré recapacitar sobre los valores humanos y cristianos”, reflexionó.

También aseguró que no teme represalias en Colombia, y que ha pagado sus deudas con la justicia: “Los crímenes que cometí fueron por tráfico de cocaína. Ya pagué con 34 años de prisión. No tengo enemigos”.