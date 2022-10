"Carol" y "Puente de espías" lideran las candidaturas a los ‘Óscar británicos’

A estas le siguen "Mad Max: Furia en el camino", con 7 candidaturas, y "Brooklyn" y "The Martian", con 6, anunció en Londres la BAFTA (British Academy Film and Television Arts).



"Star Wars: el despertar de la fuerza", optará a cuatro premios en la gala que se celebrará el 14 de febrero en la Royal Opera House de Londres, dos semanas antes de los Óscar.



"Carol", del estadounidense Haynes, que narrra el amor de dos mujeres en el Nueva York de los años 50, protagonizada por Cate Blanchett, ya fue la película que logró más nominaciones, cinco, en los Globos de Oro estadounidenses, antesala de los Óscar.



En el capítulo de actores, el británico Eddie Redmayne, Óscar por su interpretación del astrofísico Stephen Hawking en 2015, vuelve a optar al BAFTA por su actuación como transexual en "The Danish Girl".



También opta al premio el estadounidense Leonardo di Caprio, por su papel en "El Renacido".



Blanchett es la favorita al premio de mejor actor, pero tendrá enfrente a la ilustre actriz británica Maggie Smith, por su interpretación de una anciana extravagante en la comedia británica "The Lady in the Van".



El mexicano González Iñárritu es candidato al premio a mejor director, junto a Steven Spielberg (Bridge of Spies), Adam McKay (The Big Short) y Todd Haynes.



"El Renacido", descrita por la crítica como la mejor película del cineasta mexicano hasta el momento, narra la odisea de un cazador de la Norteamérica del siglo XIX en busca venganza tras ser dado por muerto.