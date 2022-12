Cartagena no puede ser usada como referencia de narcotráfico: alcalde sobre 'Narcos'

En entrevista con BLU Radio, el alcalde de Cartagena, Manolo Duque, reiteró sus críticas por la producción de la serie Narcos de Netflix en la ciudad.



Aunque la historia se desarrollará en Curazao, la producción se hará en Cartagena, por lo que el alcalde pidió que no queden registros que evidencien que sucedió en la heroica.



“Al secretario del Interior le dije enfáticamente que tenemos monumentos que todos conocen y me contó que habló con la producción y van a estar utilizando las calles y las playas”, agregó.



El alcalde comentó además que siente que la producción internacional podría utilizar a las ciudades colombianas para terminar hablando mal del país.



“No podemos estar siendo bobos útiles para grabar una serie de estas y estar poniendo a las ciudades de Colombia como Medellín, Cartagena, Bogotá, para hablar de este tema. Cartagena no puede ser utilizada como punto de referencia del narcotráfico”, enfatizó.



Finalmente, Duque destacó que sí están utilizando mano de obra local.



“Lo que desde el principio queremos defender es que no estuviera Cartagena como un punto de referencia con el narcotráfico”, finalizó.



Cabe recordar que la idea es grabar en Cartagena dos capítulos de la serie Narcos, basada en Pablo Escobar, que harán parte de la tercera temporada.



