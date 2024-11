Cartas a la Aerocivil: controladores denuncian crisis en infraestructura aérea del país

Los cientos de retrasos y cancelaciones de los últimos días en los principales aeropuertos del país no tienen como única causa las lluvias o el mal clima, ni son responsabilidad exclusiva de las aerolíneas.

Desde hace meses, varios miembros del sector aéreo vienen denunciando fallas y problemas en la operación de varias terminales aéreas, en especial del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, que si bien causan principalmente demoras, en casos extremos pueden poner en riesgo la seguridad de las operaciones.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) solicitó hace unos días poner en funcionamiento, de manera urgente, el sistema ILS categoría III (sistema de aterrizaje por instrumentos) de las pistas sur y norte del Aeropuerto El Dorado, que lleva fuera de servicio desde hace más de seis meses, sistema clave para que los aviones puedan aterrizar de manera segura en situaciones de baja visibilidad como la lluvia o neblina de los últimos días.

A este llamado se sumó Avianca, la principal aerolínea del país. En entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Frederico Pedreira, CEO de la compañía, destacó que en El Dorado se están haciendo más operaciones por hora de las recomendadas: “Hoy en día hay muchas más operaciones en El Dorado con el aumento de capacidad para 74 operaciones por hora, son más aviones que tienen que aterrizar y despegar en la misma hora. Hay un estudio de IATA que recomienda que estas operaciones sean 68”, resaltó Pedreira.

Latam también se pronunció, Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia, indicó que “las afectaciones que han tenido los pasajeros en las últimas semanas a raíz de la temporada de lluvias, es posible reducirlas con soluciones concretas y aplicables en el corto plazo como poner en funcionamiento el sistema ILS de la pista y el radar de superficie, superar los problemas que ha tenido el sistema de gestión y control del tráfico aéreo”.

Y aunque la situación en El Dorado es compleja, esta no es la única terminal aérea del país que tiene problemas en su infraestructura.

Publicidad

Mañanas Blu con Camila Zuluaga tuvo acceso a varias cartas que los operadores aéreos enviaron a Sergio París Mendoza, director general de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, entre octubre y noviembre de este año.

En las comunicaciones denuncian una preocupante situación en infraestructura, críticos hallazgos de seguridad en más de 10 aeropuertos de Colombia, al mismo tiempo que exponen una sobrecarga y escasez de personal.

Publicidad

Aeropuerto Internacional El Dorado – Bogotá

En una carta enviada el pasado 22 de octubre al director general de la Aeronáutica Civil, los controladores de El Dorado advierten que hay varios asuntos críticos en la terminal aérea que “requieren acciones inmediatas” y señalan que no dan espera porque se trata de “riesgos latentes”, advierten incluso que podrían terminar con “eventos o desenlaces desafortunados” si no son atendidos en el tercer aeropuerto más transitado de América Latina.

“Desafortunadamente, hemos detectado un incremento sustancial en eventos de seguridad operacional por razones ajenas a la voluntad del controlador”, señala la carta de los operadores aéreos del aeropuerto más importante del país.

Publicidad

También denuncian que hay varios sistemas que son vitales para las operaciones que están fuera de servicio desde hace meses. Como es el caso de los sistemas ILS (sistema de aterrizaje por instrumentos) que son clave para la seguridad de las operaciones y que permite aterrizajes en situaciones de baja visibilidad como niebla o lluvia.

“Encontramos que los ILS siguen inoperativos o degradados desde hace mucho tiempo. Vemos esfuerzos por poner en funcionamiento un radar de superficie que lleva más de una década sin funcionar, pero aún presenta algunos inconvenientes esperando que se haga una exhaustiva... pareciera haber presión por publicitar su funcionabilidad a como dé lugar”, resalta la carta.

Publicidad

De la misma forma controladores denuncian falta de personal y sobrecarga operacional, al tiempo que señalan que hay un incremento “significativo y desbordado” de las aproximaciones frustradas en el aeropuerto:

“La falta de personal se hace cada vez más visible cuando debemos atender crecimientos operacionales con menos puestos de control, recurriendo a fusionar posiciones de manera indebida desde una programación de turnos, desatendiendo las necesidades mínimas que debe tener un sistema para sostener un servicio de manera integral”, indica también la carta.

Publicidad

Aeropuertos José María Córdova y Enrique Olaya Herrera – Medellín (Antioquia)

Más de 50 controladores aéreos de la Regional Noroccidente, responsables del control de tránsito aéreo en los aeropuertos José María Córdova de Rionegro, el segundo aeropuerto más importante de Colombia, y Enrique Olaya Herrera de Medellín, también le enviaron el pasado 18 de octubre un oficio a París.

Afirman que las diferentes necesidades relacionadas con la infraestructura aeronáutica y el personal de tránsito aéreo, que han sido reiteradamente expuestas durante los últimos años han sido “sistemáticamente desatendidas” en los últimos años, y advierten que la situación “representa una amenaza directa a la seguridad operacional y la eficiencia de los servicios.”

Publicidad

Denuncian varios requerimientos que deben ser abordados de carácter urgente:



Déficit de personal entre los controladores aéreos: “Existe un déficit significativo de personal con grado suficiente para ocupar estas posiciones de manera continua e ininterrumpida, lo que compromete la capacidad de supervisión”.

“Existe un déficit significativo de personal con grado suficiente para ocupar estas posiciones de manera continua e ininterrumpida, lo que compromete la capacidad de supervisión”. Señalan que la infraestructura y las instalaciones de la torre de control y de tráfico aéreo son obsoletas: “A pesar de que se destinaron aproximadamente 1.800 millones de pesos para el estudio de viabilidad del Centro de Gestión Aeronáutica de Antioquia (CGAA), dicho proyecto no ha sido materializado. Actualmente, nuestras instalaciones no están adecuadas para manejar los volúmenes de tráfico aéreo que soportamos, lo que nos coloca en una situación de retraso crítico a nivel nacional”.

“A pesar de que se destinaron aproximadamente 1.800 millones de pesos para el estudio de viabilidad del Centro de Gestión Aeronáutica de Antioquia (CGAA), dicho proyecto no ha sido materializado. Actualmente, nuestras instalaciones no están adecuadas para manejar los volúmenes de tráfico aéreo que soportamos, lo que nos coloca en una situación de retraso crítico a nivel nacional”. Resaltan que existe una “ falta de organización en las rutas e itinerarios autorizados desde el nivel central , lo que genera una concentración de tráfico en franjas horarias específicas.”

, lo que genera una concentración de tráfico en franjas horarias específicas.” Actualización del Sistema de Vigilancia (INDRA), pues el sistema operativo actual es de hace cerca de 10 años, cuando los volúmenes de tráfico aéreo eran significativamente menores.

La IATA ha señalado que el sistema de luces de aproximación del Aeropuerto José María Córdova no está funcionando correctamente.

Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón – Cali (Valle del Cauca)

Los operadores de tránsito aéreo del Alfonso Bonilla Aragón, el tercer aeropuerto con mayor tráfico del país, enviaron también una comunicación al director París el pasado 27 de noviembre, alertando sobre “críticos hallazgos de seguridad operacional” y las principales deficiencias que “afectan la operación segura y efeciente” de esta terminal aérea.

Publicidad

Cabe destacar que este aeropuerto también maneja el control del tráfico aéreo de aeropuertos como el Guillermo León Valencia de Popayán, Antonio Nariño de Pasto, San Luis de Ipiales y La Florida de Tumaco.

Denuncian que hay deficiencias en la cobertura de frecuencias de comunicaciones con los aviones en la aproximación a Cali , “lo que afecta las operaciones de aproximación al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón”.

, “lo que afecta las operaciones de aproximación al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón”. Indican que en los aeropuertos de Guapi, Tumaco,Pasto e Ipiales, “la cobertura de la frecuencia presenta deficiencias dependiendo del sector”.

dependiendo del sector”. Que en el sector del Pacífico, no existe cobertura radar por debajo de ciertas altitudes, lo que “limita el monitoreo de las aviones en esa región”.

Publicidad

Adjuntan reportes de estos fallos y problemas en el radar y las comunicaciones, en casos como un vuelo de Avianca entre Bogotá y Pasto que tuvo un fallo en la transisión de la frecuencia, y dos aeronaves en Tumaco que no pudieron recibir instrucciones desde Cali debido a “insuficiente cobertura de las comunicaciones”.

Al tiempo que anexan los reporte de Notificaciones de Seguridad Operacional ante la Aeronáutica Civil del pasado 3 de marzo de la “imposibilidad de que un vuelo a Avianca pueda hacer contacto de comunicaciones con la torre de control de Cali para continuar con el descenso”.

Publicidad

Y otro reporte del 9 de junio de 2024, de la “pérdida total de comunicaciones tierra aire en la frecuencia de Cali Aproximación con al menos 5 aeronave comerciales de pasajeros evolucionando dentro del Área Terminal”.

Por último denuncian que actualmente el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tiene 60 controladores de tránsito aéreo, “lo cual resulta insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades operativas”, y afirman que en promedio cada controlador debe realizar dos turno extra por quincena para poder cumplir con todas las operaciones.

Publicidad

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz - Barranquilla (Atlántico)

Los controladores aéreos de Barranquilla enviaron también un comunicado a la Aeronáutica Civil el pasado 25 de noviembre advirtiendo sobre la “crítica situación en infraestructura y condiciones en la Regional Norte”.

Destacan que la infraestructura tecnológica de la Regional Norte presenta “serias deficiencias”. Denuncian que los equipos de la sala radar de Barranquilla y de las torres de control tienen ya más de 10 años y “no han recibido las actualizaciones necesarias para mantenerse compatibles con el crecimiento tecnológico de la industria aeronáutica”.

Publicidad

Denuncian que las frecuencias aeronáuticas tienen una cobertura insuficiente debido a daños en antenas, interferencias externas y falta de mantenimiento, lo que ha llevado a que las frecuencias alternativas se hayan vuelto permanentes.

Al igual que las otras terminales aéreas, en el Ernesto Cortissoz también denuncian déficit de personal por falta de nuevas incorporaciones y agregan que en Barranquilla y San Andrés la situación es crítica, ya que se prevé una falta significativa de aproximadores experimentados en el corto plazo: “la planta de controladores aéreos presenta una alarmante brecha generacional debido a la falta histórica de incorporación y capacitación continua. La mayoría de los controladores experimentados se encuentran próximos a su retiro, y los procesos administrativos para formar nuevos controladores han sido insuficientes, ralentizados y afectados por inadecuadas partidas presupuestales”.

Publicidad

Ademas exponen el mal estado físico de las torres y centros de control, exponiendo problemas como falta de mobiliario, problemas en el suministro de agua, goteras, filtraciones, fallas en los equipos de aire acondicionado y omisión de contratación de limpieza interna y externa de los ventanales de las torres de control.

Al de Barranquilla se suman en la Regional Norte los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena, Simón Bolívar de Santa Marta, Alfonso López Pumarejo de Valledupar o Los Garzones de Montería. En la misiva también llaman la atención sobre la falta de infraestructura aeroportuaria necesaria en estas terminales para atender simultáneamente un grupo numeroso de aeronaves, por lo que es común, ante la gran demanda de rutas hacia estos destinos que “se presenten saturaciones de plataforma, y por tanto posteriores desvíos y retrasos, todos los cuales podrían evitarse con una adecuada planificación estratégica basado en datos límite de utilización”.

Publicidad

Aeropuerto Internacional Palonegro – Bucaramanga (Santander)

Los operadores de tránsito aéreo del Aeropuerto Palonegro también enviaron el pasado 27 de noviembre una carta al director de la Aeronáutica Civil, reportando “asuntos críticos que afectan la operación segura, ordenada y eficaz, disminuyendo considerablemente los estándares de seguridad operacional en el aeropuerto”.

Exponen el daño de un componente del ILS (sistema de aterrizaje instrumental). Denuncian que se encuentra fuera de servicio desde hace más de un año y medio, exacatamente desde abril de 2023. Este equipo es clave para aterrizar en un aeropuerto como el Palonegro que se encuentra en una zona montañosa y con recurrentes fenómenos de baja visibilidad como niebla.

Publicidad

Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla – San Andrés

A la lista de comunicaciones enviadas a la Aeronaútica Civil se sumaron el pasado 27 de noviembre los controladores del Gustavo Rojas Pinilla. Al igual que sus otros colegas, exponen los “riesgos operacionales y de infraestructura” que hay en este momento en las operaciones aéreas de la isla.

Manifiestan que la construcción de la nueva torre de control nueva se convirtió en un “riesgo operacional latente” porque obstruye la visibilidad de las aeronaves en la pista y en la calle de rodaje. Exponen que esta situación se ha dado por más de dos años, pues al día de hoy la obra no se ha terminado pues ni siquiera ha sido adjudicada.

Publicidad

Afirman que la pista de aterrizaje del Aeropuerto “se ha acostumbrado a mantener siempre tres baches de dotación”, que han estado presentes “durante todo el año con desprendimiento de la capa asfáltica aumentando el riesgo operacional sin que sean intervenidos con soluciones a fondo”.

Aeropuerto Internacional Camilo Daza – Cúcuta (Norte de Santander)

Esta comunicación, enviada a la Aeronáutica Civil el pasado 27 de noviembre, la envían los controladores aéreos de la Regional Nororiente, de la que hacen parte los aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Santiago Pérez de Arauca, Los Colonizadores de Saravena y Gabriel Vargas Santos de Tame. Denuncian que “la improvisación está violando los estándares de seguridad operacional y poniendo en riesgo todo lo que implica un posible accidente”.

Publicidad

Indican que Cúcuta se ha quedado “rezagada en los servicios y la tecnología” aumentando las demoras a aeronaves tanto en espacio aéreo de Colombia como de Venezuela.

Manifiestan que aunque el personal cuenta con la capacidad y la formación para prestar el servicio de vigilancia, y a pesar de que se invirtieron cerca de 2700 millones de pesos en 2015 en un sistema, actualmente “no se encuentra prestando ningún servicio a los sistemas de control”.

Publicidad

De hecho destacan que lo ocurrido el 20 de septiembre pasado cuando un avión Cessna S550 con matrícula YV3226 de Venezuela, con 2 militares abordo, aterrizó sin autorización en el aeropuerto Camilo Daza, algo que hubiera podido evitarse con el sistema de vigilancia que no está activo.

Denuncian fallas en las frecuencias y sistemas de comunicación que “en un momento determinado pueden ser un factor desencadenante de un evento no deseado, pues la cobertura deja algunos puntos ciegos”.

Publicidad

Y por último resaltan que las pistas de aterrizaje están en mal estado, especialmente en el Camilo Daza “donde se ha presentado desprendimiento de capa asfáltica y ondulaciones en la pista, la cual estuvo cerrada más de 6 meses.

Tras ser consultados por Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre las denuncias y peticiones de los controladores, esta fue la respuesta desde la oficina de prensa de la Aerocivil : “Por fortuna la operación aérea ha funcionado muy bien (excepto por situaciones temporales relacionadas con clima), y la movilización de pasajeros se ha incrementado significativamente, gracias a la buena gestión, entre otros, de los controladores aéreos. Otro tipo de intereses no nos corresponde discutirlos públicamente”.

Publicidad

El jueves pasado, durante el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Sergio París, director general de la Aeronáutica Civil respondió a las preguntas de la prensa sobre las solicitudes tanto de aerolíneas como Avianca y Latam como de los controladores sobre el daño en varios sistema de El Dorado. París señaló que los retrasos y demoras en operación fueron por causa del mal tiempo y que están trabajando con contratistas para reparar los equipos:

“Si el ILS está en categoría 3 o no, eso es una cuestión relativa y es básicamente un tema menor desde el punto de vista de la operación, porque solo se vería no usado cuando hay niebla, el resto está funcionando desde el punto de vista de operación normal. Pero debo decirle que para el ILS, la pista norte, con la embajada de Canadá, el fabricante y el seguro estamos trabajando. Con el tema del radar de superficie, eso ya fue resuelto y está operativo. Y con el tema del ILS de la pista sur, no es un problema del ILS, tenemos un problema en un sistema de control de las luces que no desactiva el ILS y estamos trabajando con el contratista de Bélgica”, indicó París.

Publicidad

Estas cartas enviadas por la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) exponen el estado de la infraestructura aérea en los principales aeropuertos del país, y hacen ver la necesidad de que la Aeronaútica Civil responda de manera clara ante la opinión pública las denuncias y requerimientos que hacen los controladores, que tienen un rol fundamental garantizar la eficiencia, pero ante toda la seguridad, de los diferentes vuelos que cruzan todos los días por los cielos del país.