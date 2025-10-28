Cayó alias 'Campoalegre', asesino de líder campesino en Huila: estaba en lista de los más buscados

En una operación coordinada entre la Fuerza de Tarea Omega del Ejército y la Policía, fue capturado alias ‘Campoalegre’, señalado como presunto autor del homicidio del líder campesino Isidoro Bautista Ortiz, ocurrido el 17 de noviembre de 2024 en el municipio de Campoalegre, Huila.

El operativo, desarrollado en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se llevó a cabo en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y de la Operación Themis 2.0, que tiene como objetivo desmantelar las redes criminales del Bloque Jorge Suárez Briceño. Alias Campoalegre era uno de los hombres más buscados por las autoridades en esa zona del país.

Según información de inteligencia militar, el capturado sería integrante de la estructura ‘Arturo Ruiz’, una de las facciones del Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias ‘Calarcá’. Esta organización criminal es responsable de múltiples acciones delictivas, entre ellas homicidios selectivos, extorsiones y control armado en corredores estratégicos del sur del país.

Alias ‘Campoalegre’ enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Militares, además del homicidio del líder social.