Cayó alias ‘Mayimbú’, señalado cabecilla de Segunda Marquetalia en Meta: esto se sabe

En plena zona rural de la vereda San Jorge, de Puerto Concordia, Meta, tropas del Gaula Militar del lugar se enfrentaron a guerrilleros de la Segunda Marquetalia del frente ‘Iván Merchán’. De acuerdo con las autoridades, los criminales atacaron a los soldados, lo que obligó al uso legítimo de la fuerza para proteger la vida del personal.

Durante los combates cayó alias ‘Mayimbú’, quien era el presunto cabecilla de comisión de este frente de la Segunda Marquetalia. El señalado guerrillero sería responsable de extorsiones, amenazas y presencia armada en la región, en contra de la población civil del lugar.

En el operativo también se incautó armamento, munición de diferentes calibres, radios de comunicación, ropa táctica y equipos móviles. Todos estos elementos habrían sido usados para fortalecer el accionar criminal de la Segunda Marquetalia en el sur del departamento.

Cayó alias ‘Mayimbú’, señalado cabecilla de Segunda Marquetalia en Meta Fiscalía General de la Nación

“Una vez asegurada el área, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizan los actos urgentes y proceden con la recolección de elementos materiales probatorios, dando inicio a los respectivos procedimientos de judicialización”, asegura el reporte de las Fuerzas Militares.

Desde el Ejército aseguraron que continuarán desarrollando operaciones de este tipo para proteger a las comunidades del suroriente colombiano y desarticular así a las bandas criminales que operan en ese territorio.