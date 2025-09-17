Cayó hombre que secuestró tres niñas con falsos ofrecimientos laborales en México

La Fiscalía reveló un preocupante caso de captación de menores a través de redes sociales.

Greyory José Cartagena Ramos, ciudadano venezolano, fue señalado de crear un perfil falso en el que se hacía pasar por un adolescente para contactar y engañar a niñas con supuestas ofertas de trabajo en México.

Según las investigaciones, el hombre logró acercarse a tres menores de entre 10 y 11 años, a quienes convenció de que viajarían primero a Medellín y, posteriormente, a Ciudad de México.

Con este engaño, las citó en su residencia ubicada en el sector El Muelle, en la localidad de Engativá, al occidente de la capital.

El pasado 8 de septiembre, tras culminar su jornada escolar, las niñas acudieron a la vivienda. Allí fueron secuestradas y encerradas en una habitación, donde permanecieron bajo intimidaciones.

Sin embargo, lograron escapar y regresar con sus familias, quienes denunciaron de inmediato lo sucedido.

Unidades de la Policía capturaron a Cartagena Ramos, y un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes.

El procesado no aceptó los cargos y, como medida preventiva, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.