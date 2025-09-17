En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cayó hombre que secuestró tres niñas con falsos ofrecimientos laborales en México

Cayó hombre que secuestró tres niñas con falsos ofrecimientos laborales en México

Greyory Cartagena Ramos, ciudadano venezolano, fue señalado de crear un perfil falso en el que se hacía pasar por adolescente para contactar y engañar a niñas con supuestas ofertas de trabajo en México.

Greiyory José Cartagena Ramos
Greiyory José Cartagena Ramos
Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 07:18 a. m.

La Fiscalía reveló un preocupante caso de captación de menores a través de redes sociales.

Greyory José Cartagena Ramos, ciudadano venezolano, fue señalado de crear un perfil falso en el que se hacía pasar por un adolescente para contactar y engañar a niñas con supuestas ofertas de trabajo en México.

Según las investigaciones, el hombre logró acercarse a tres menores de entre 10 y 11 años, a quienes convenció de que viajarían primero a Medellín y, posteriormente, a Ciudad de México.

Con este engaño, las citó en su residencia ubicada en el sector El Muelle, en la localidad de Engativá, al occidente de la capital.

El pasado 8 de septiembre, tras culminar su jornada escolar, las niñas acudieron a la vivienda. Allí fueron secuestradas y encerradas en una habitación, donde permanecieron bajo intimidaciones.

Sin embargo, lograron escapar y regresar con sus familias, quienes denunciaron de inmediato lo sucedido.

Publicidad

Unidades de la Policía capturaron a Cartagena Ramos, y un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes.

El procesado no aceptó los cargos y, como medida preventiva, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad