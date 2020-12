Cerca de 300 venezolanos ingresan diariamente al país de manera irregular

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, manifestó que es “incierto” definir si el 16 de enero se reabre la frontera con Venezuela, pues hay que evaluar las condiciones de esa reapertura.

Manifestó que, pese al cierre de las fronteras, en los últimos dos meses han ingresado más de 12.000 venezolanos al país.

“Esto quiere decir que el ingreso diario es de 200 o 300 venezolanos día, en donde lamentablemente hemos visto que el perfil se ha deteriorado. El migrante que esta entrando en este momento es una persona con muy poco poder adquisitivo y una situación de calamidad bastante fuerte”, dijo.

“El paso por esas trochas irregulares no es gratuito, vale por persona estimado en 50 mil pesos” y que “quien se lucra con ese negocio macabro son las organizaciones criminales”, manifestó tras hacer un llamado para que no se expongan y que no lucren a estas organizaciones.

A corte del 31 de octubre, en el país, había 1.717.352 ciudadanos venezolanos. El 45% tiene permiso y otro 24 % corresponden a niños, niñas y adolescentes. Es decir, más de 412.000 migrantes venezolanos son menores de edad.

Espinosa también manifestó que no han recibido instrucción de que se implemente nuevamente la prueba PCR. Desde que se suspendió la prueba PCR han ingresado al país 283.0000 personas, 68 % colombianos.

“Es un tiempo de fin de año de cuidarnos, pero no de restricción, ni de impedir derechos de nuestros colombianos en el exterior y no impedir derechos de nuestra propia ciudadanía que también está necesitando un motor económico para salir adelante”, dijo.

También manifestó que el 43% han ingresado por fines turísticos que “viene a generar gasto a Colombia”.

“Hasta tanto se disponga lo siguiente, no se exige prueba PCR para ingreso a territorio nacional”, dijo.