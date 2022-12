Cese al fuego no puede ser indefinido en el tiempo: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien acompañó la delegación colombiana en la visita de estado al Reino Unido, aseguró que el cese al fuego con las Farc debe tener unos límites y un cronograma, tal como se había previsto en el Acuerdo Final con esa guerrilla y el cual no se pudo implementar por la derrota del plebiscito el pasado 2 de octubre.



“No puede ser un cese indefinido en el tiempo, debe tener unos cronogramas como los que se habían previsto en los acuerdos donde había días específicos para la concentración, la entrega de armas, en fin, eso todavía nos falta, este cese al fuego es el más importante de la negociación, pero es frágil”, dijo Villegas desde Londres.



El jefe de la cartera aseguró que hasta el momento las partes han cumplido con su palabra y no se han presentado alteraciones en medio del cese al fuego bilateral que decretaron tanto el Gobierno como las Farc.



“Todo el montaje del cese al fuego que tenemos hoy depende de básicamente la buena voluntad del Gobierno y de las Farc y esas voluntades se han cumplido, además tenemos presencia de Naciones Unidas para la verificación y el monitoreo”, indicó.



Sobre el actuar de las diferentes fuerzas en el terreno y las medidas para no quebrar el cese al fuego, el ministro aseguró que con las Farc “se firmó un protocolo confidencial”, que le ha permitido tanto al Estado como a esa guerrilla saber dónde están ubicados para evitar la confrontación armadas.



Villegas también indicó que “la visita ha sido un éxito” y que Colombia va a “ahondar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, la cyber seguridad y el intercambio de información de seguridad nacional”.



-La Fuerza pública adelanta intensos operativos en varias zonas del país para establecer el paradero de alias ‘Fredy’ y alias ‘Tatiana’, desertores de las Farc quienes robaron armamento y dinero para crear aparentemente una disidencia.



-Al Comité de Derechos Humanos de la ONU le preocupan las actividades de erradicación manual de cultivos de hoja de coca en zonas potencialmente minadas.



-Movimientos estudiantiles que promueven un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc denuncian la desaparición de uno de sus líderes en Cali desde hace una semana.



-Fue declarada la alerta roja en la zona norte del Magdalena por las crecientes de varios ríos que ayer cobraron la primera víctima.



-La Gobernación de Santander anunció que entregará ayudas a más de 300 familias afectadas por las lluvias esta semana en el departamento que se mantiene en alerta por la ola invernal.



-El IDEAM encendió las alarmas por el alto riesgo de deslizamientos en al menos 5 departamentos del país por cuenta de las lluvias que se presentarán durante todo el puente festivo.



-El gobierno pondrá sobre la mesa de negociación con las Farc la propuesta de la exministra Marta Lucía Ramírez de que en La Habana haya observadores del NO.



-El senador Antonio Navarro Wolff agradeció en Santiago, el apoyo que Chile y la comunidad internacional han brindado a Colombia en las negociaciones con las FARC para alcanzar un acuerdo definitivo de paz.



-Hoy en Cartagena se adelantará un Foro de la Reforma Tributaria con el que el gobierno socializará y escuchará las propuestas de la ciudadanía entorno a la reforma estructural que ya cursa en el Congreso.



-El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, iniciará una gira por los 35 hospitales del departamento para vigilar de cerca la prestación del servicio y evitar más casos de médicos falsos atendiendo pacientes a través de la red hospitalaria.



-La primera ministra británica, Theresa May, confirmó hoy al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a la canciller alemana, Angela Merkel, que mantiene el calendario previsto para el 'Brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea



-El Consejo de Ministros de Italia aprobó un decreto ley con medidas urgentes para gestionar la emergencia por los sismos que afectaron el centro del país, entre ellas la compra inmediata de contenedores para alojar a los damnificados.



-La Corte Suprema envió a la justicia de Estados Unidos el informe del proceso que se adelantó contra Andrés Felipe Arias. El documento será clave para definir la extradición a Colombia del ex ministro de Agricultura.



-El Invima reiteró que el mercurio en las latas de Atún tiene consecuencias en el organismo humano, solo cuando se consume en grandes cantidades.



-En observación siguen 6 de los 27 menores del colegio Claustro Moderno que se intoxicaron ayer con alimentos, al parecer en mal estado.



-Varios puentes peatonales de Bogotá siguen siendo trampas mortales para los usuarios.



-Bajó la tasa de desempleo en Estados Unidos. Esto podría tener efectos en la elección presidencial del próximo martes.



-El Acuerdo de París contra el cambio climático entró en vigor.



-El Estado Islámico está exigiendo a las familias en la ciudad iraquí de Mosul que le entreguen a sus hijos que tengan más de 9 años para convertirlos en combatientes.



-El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, instó a sus tropas a asesinar a altos cargos del Gobierno y las Fuerzas Armadas de la vecina Corea del Sur.

