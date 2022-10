Chelsea retendría a Terry luego de anuncio de renuncia a final de temporada

"John convocó una reunión la semana anterior al partido contra el Arsenal", precisó esta fuente del club. "En dicha reunión mostró su deseo de renovar su contrato, y fue informado de que aunque no había ninguna oferta por el momento, la situación podría cambiar los próximos meses. El club tiene un gran respeto por John y por todo lo que ha hecho para ayudar al club" (Lea también: Los fichajes más destacados del fútbol internacional en 2016 ).

El domingo, el carismático defensa de los Blues anunció que se iría tras no recibir una oferta para prolongar su contrato.

"El final no será un cuento de hadas, no me retiraré en el Chelsea", declaró el exinternacional inglés (en 78 ocasiones), de 35 años, que desarrolló casi toda su carrera en el Chelsea, donde ha disputado 696 partidos, 477 en Premier League, en los que ha marcado 40 goles. "Yo tenía el deseo de seguir, pero el club ha decidido tomar otra dirección. Me ha llevado varios días aceptarlo".

"Él ha servido al club de manera formidable y es un gran capitán, por ello, el club va a mantener contactos con él", hizo saber el Chelsea (Lea también: Sampaoli no quiere seguir dirigiendo a Chile, pero no renuncia a su cargo ).

El anuncio realizado el domingo causó revuelo entre los aficionados del club, ya de por sí descontentos por el despido del entrenador José Mourinho a mediados de diciembre.

"Parece un momento extraño para hacer ese anuncio, y más viendo que simplemente tenemos a un entrenador interino al frente del equipo, ¿quién ha tomado la decisión de dejar partir a John Terry?", se preguntó en la BBC Trizia Fiorellino, presidenta del club de aficionados del equipo. "Disputó cada minuto de cada partido el año pasado y ganamos el título. Todo esto es extraño y el club debe una explicación".

El anuncio de Terry

Terry reveló a los periodistas, después de que el Chelsea se clasificase para los octavos de final de la FA Cup tras vencer 5-1 al Milton Keynes, que el club le comunicó la decisión de no renovarle el contrato después de la victoria ante el Arsenal (1-0) el pasado domingo.

El jugador abandonará así el club como el capitán más laureado en la historia de la entidad de Stamford Bridge, con cuatro títulos de Premier League, cinco FA Cups, tres Copas de la Liga, la Liga de Campeones en 2012 y la Europa League en 2013.

Terry, después del adiós de hombres como Frank Lampard, Petr Cech o Didier Drogba, será el último en abandonar el club del equipo más exitoso en la historia de la entidad. Terry fue un jugador clave en las dos etapas del portugués José Mourinho en el banco de Stamford Bridge. Debutó con el Chelsea en 1998, equipo con el que siempre jugó salvo unos meses en el Nottingham Forest, como cedido en el año 2000 (Lea también: Ronaldinho: cada vez más cerca de reforzar al Barcelona de Ecuador ).

La temporada pasada fue aún una pieza clave del equipo que ganó la Premier League, al punto de ser elegido integrante del equipo ideal de la liga y su contrato fue renovado por una temporada, pero su rendimiento ha decaído este año, coincidiendo también con la mala racha de resultados del Chelsea.

Pero antes de abandonar el club, el central quiere ayudar a su equipo a ganar una nueva copa y a escalar posiciones en el campeonato.

"Es mi última FA Cup, así que quiero hacerlo bien", declaró tras obtener el pase a octavos de final, donde el Chelsea se enfrentará al Manchester City en el Etihad Stadium.

Terry también fue capitán de Inglaterra entre 2003 y 2012, aunque sin lograr los títulos que obtuvo en el club y su final internacional estuvo rodeado por la polémica (Lea también: Ronaldinho se salvó milagrosamente de que un semáforo lo golpeara en la India ).

El seleccionador Fabio Capello le retiró el brazalete de capitán en 2010 tras revelarse que Terry se había acostado con la esposa de su compañero Wayne Bridge y, aunque siguió con la selección, su periplo acabó cuando fue acusado por el delantero del Queens Park Rangers Anton Ferdinand de haberle insultado con propósitos racistas.

Según la prensa inglesa, Terry podría seguir los pasos de sus excompañeros de selección David Beckham, Steven Gerrard y Ashley Cole y acabar su carrera profesional en la liga estadounidense (MLS).

"No podría jugar para otro club en la Premier League. Será en el extranjero, eso seguro, pero no sé dónde", declaró.

Terry también quiso desdramatizar su marcha. "El club continuará. Ningún jugador es más grande que el club (...) Volveré como aficionado del Chelsea dentro de unos años con mis hijos y ver que el equipo lo hace bien".