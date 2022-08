"Chévere tomar gaseosa y los costos los asume Estado y sociedad": Petro justifica su tributaria

El presidente Gustavo Petro, desde el cierre de la Cumbre de Mandatarios del Pacífico, en Cali, se refirió a la propuesta de la reforma tributaria que radicó ante el Congreso el pasado lunes 8 de agosto.

Petro aseguró que más que recaudar dinero, la reforma también es por una cuestión de salud, en especial, al impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

“El impuesto a las gaseosas no es para recaudar plata, es para que la gente no tome tanta gaseosa. Lo que hacemos es ahorrarnos una plata, porque realmente es malo tomar gaseosa. Un gran porcentaje se enferma de diabetes”, afirmó el presidente.

En ese sentido, añadió: "Chévere tomar gaseosa y los costos los asume el Estado y la sociedad, eso no puede ser así. Pero no es el problema solo de la gaseosa: por qué si la riqueza de este país es de carbón y del petróleo (…) por qué si los precios se suben y aumenta la rentabilidad, por qué no coger un pedazo de esa plata para llevar agua potable al litoral pacífico”.