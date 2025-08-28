Chicoral recibió como héroe a patrullero sobreviviente del ataque en Amalfi

En el corregimiento de Chicoral, municipio de Espinal (Tolima), la comunidad rindió un sentido homenaje al patrullero Diego Alejandro Herrera Hernández, uno de los cuatro sobrevivientes del ataque contra un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en Amalfi (Antioquia), ocurrido el 21 de agosto y que dejó 13 uniformados muertos.

Con aplausos, pancartas y oraciones, familiares, amigos, vecinos y autoridades locales recibieron al uniformado, exaltando su valentía y agradeciendo que haya regresado con vida. “Este recibimiento es también un acto de memoria por quienes no regresaron a casa”, expresó un líder comunitario durante la jornada.

Herrera, de 29 años, oriundo de Chicoral, volvió a su tierra natal tras permanecer hospitalizado por las graves heridas y la fractura en su brazo izquierdo. Según sus familiares, continuará la recuperación en casa bajo estricta supervisión médica. Lleva más de siete años en la institución policial.

“Fue un momento de angustia, de miedo y de intranquilidad. Siempre traté de mantener la fe en alto, de sobrevivir. Las palabras y las oraciones fueron una sola”, relató el patrullero al recordar el ataque.

Días atrás había recibido la visita del presidente Gustavo Petro en el Hospital Central de la Policía, pero en Chicoral el reencuentro tuvo un carácter distinto: la comunidad lo acogió como a un hijo que regresa y como un símbolo de esperanza frente a la violencia.

Durante el homenaje también hubo mensajes de solidaridad con las familias de los 13 policías fallecidos. Herrera reconstruyó lo ocurrido en Amalfi: “Aterrizamos en horas de la mañana. Minutos después sufrimos un primer atentado. En la extracción, ya dentro del helicóptero, se escuchó un estruendo. Cuando desperté estaba bajo tierra, con fracturas en la mano y en el pie. Recuerdo disparos, gritos y a un compañero arrastrándome hacia un lugar seguro”.

El patrullero aseguró que la tragedia no lo detendrá: “No es un hecho para echarme atrás, es un hecho para levantarme más fuerte, seguir con la frente en alto y demostrar para qué estamos hechos”, concluyó.