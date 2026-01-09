Choque entre Gobierno y alcaldía por pasaje de TransMilenio ¿Recursos en riesgo?

Tras el anuncio de la Secretaría de Movilidad y de la empresa TransMilenio sobre el incremento a 3.550 pesos del pasaje, que también aplica para los buses del SITP, ya hay varias reacciones por parte del Gobierno nacional. Cabe recordar que al conocerse el proyecto de crédito con este incremento el pasado 1 de enero, tanto el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como el presidente, Gustavo, Petro, afirmaron, que si este incremento se realizaba, se ponía en riesgo a la transferencia de por lo -1.5 billones de pesos para la compra y actualización de la nueva flota eléctrica del sistema de transporte.

Pues al saber esta alza, que justifica TransMilenio con el incremento del salario mínimo al 23%, el ministro Sanguino reaccionó a través de su cuenta en X asegurando que es una irresponsabilidad del alcalde Carlos Fernando Galán, lo que puede generar poca demanda de ahora en adelante en el servicio.

“Irresponsablemente ha puesto el alcalde Galán en riesgo el compromiso de transferencia de la nación de recursos para la flota eléctrica y al mismo tiempo va a reducir la demanda de pasajeros del sistema de TransMilenio. Con MinHacienda, MinTransporte, Superintendencia de Industria y Comercio y Supertransporte examinamos medidas de control al aumento desmedido e injustificado de las tarifas de transporte público del país, por cuenta del salario mínimo salario” escribió.

Por su parte, la gerente de TransMilenio, Maria Fernanda Ortiz, aseguró que los recursos propuestos por el Gobierno nacional no llegarán directamente al Distrito para el año 2026, sino que es una transferencia que se espera se haga para 2027. Asegura que para la discusión del alza del pasaje no es relevante esta cifra.



“Esos recursos no empiezan a llegar en 2026, es decir, en esta discusión de 2026 no son relevantes esos recursos empiezan a llegar al distrito en 2027 para un proyecto específico que son 269 de 10.500 lo cual todavía es un porcentaje menor de toda la flota que necesitamos para operar cada día. Entonces aunque agradecemos mucho el esfuerzo del Gobierno nacional y está este hecho histórico que nunca había pasado nunca se habían tenido recursos de la nación para flota de TransMilenio no es un alivio ni para 2026.” Concluyó.

Por su parte, se mantiene la decisión de la nueva tarifa de TransMilenio de $3.550 que comenzará a operar en Bogotá desde el próximo miércoles 14 de enero en los buses de TransMilenio y en los buses zonales del SITP.