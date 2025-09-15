Choque por suspensión del ministro de Igualdad: Petro dice que es homofobia y Juvinao celebra

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra la legalidad del nombramiento del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián. La medida fue adoptada por el magistrado Fabio Afanador, quien decretó la suspensión provisional del decreto de su nombramiento expedido por el presidente Gustavo Petro.

El recurso judicial fue presentado por Juan Manuel López, estudiante de Derecho, quien argumenta que la designación contraviene la Ley 2424 de 2024. Esta norma establece que al menos el 50 % del gabinete ministerial debe estar compuesto por mujeres.

Según el demandante, “el porcentaje de participación de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio de los ministerios del sector central del orden nacional es del 47,4 % (9 de 19), mientras que el de los hombres es del 52,6 % (10 de 19)”.

El centro del debate jurídico y político se encuentra en la identidad de género del ministro suspendido, quien se autodefine como una persona de “género fluido”. Este elemento ha generado controversia sobre cómo debe interpretarse la Ley de Cuotas frente a identidades no binarias dentro del aparato estatal.

Indistintamente de cómo se autodefina Florián, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que con el nombramiento de una ministra en el Ministerio de las TIC se cumple con la norma.

"Hoy no tiene lugar la suspensión al ministro de Igualdad, debido a que con la designación en el MinTIC de Gloria Patricia Perdomo se cubriría la cuota de género. La demanda quedó sin piso", dijo Benedetti.

Poco después reaccionó el presidente Gustavo Petro, quien calificó de homofóbica e innecesaria la decisión, al considerar que desconoce “el derecho a ser persona” y va “de frente contra la libertad humana”.

“Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie, absolutamente nadie, puede obligar a lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado”, dijo Petro.

En un extenso trino, el mandatario defendió la composición de su equipo ministerial. “Es innecesaria la medida porque desde hace semanas, aun cualquiera sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete, porque con Juan siendo hombre o mujer, o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete. Yo no veo como ‘jartera’ que haya mitad de mujeres en el gabinete, las mujeres son más en mi gabinete”, escribió Petro.

En contraste, la representante Cathy Juvinao, una de las autoras de la ley de paridad, considera que la decisión adoptada va de acuerdo con la Ley.

“Celebro profunda y enormemente (…) lo advertimos desde el principio, esta designación del presidente Gustavo Petro es una burla hacia las mujeres con las que llegó al poder, pero además es una instrumentalización de la lucha de la población LGBTIQ+, porque Florián lo que hace es caricaturizar las identidades de género, lo que no es otra cosa que una usurpación”, expresó la congresista.

Con la suspensión temporal, Juan Carlos Florián queda apartado de sus funciones. La medida cautelar tiene efecto inmediato y se mantendrá vigente hasta que el Tribunal decida si el nombramiento cumple o no con los requisitos legales establecidos en materia de paridad.