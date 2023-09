Choques entre dos disidencias en Putumayo dejan más de 7 muertos y al menos 10 familias desplazadas

Fuertes imágenes de los cuerpos de combatientes conocieron esta tarde las autoridades del Putumayo, las que aún no se pronuncian por el hallazgo de los cuerpos que la misma comunidad intenta recoger.

El contacto del grupo de alias ‘Iván Mordisco’ habría sido en el territorio que dominaban “Los Comandos de Frontera”, adscrito a la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’, ubicados en la vereda Villa Nueva de Puerto Asís.

Fueron algunos pobladores que intentaron hacer el levantamiento que ninguna autoridad pudo practicar, primero porque no contaban con la información exacta del sitio donde ocurrió la matanza y por el riesgo que implica para las mismas tropas del Ejército llegar hasta el sitio, informó un portavoz de la comunidad de la zona afectada por las hostilidades.

La Rede de Derechos Humanos del Departamento del Putumayo se mostró preocupada por la deshumanización del conflicto que tampoco respeta a las comunidades indígenas y campesinas, según sus datos, unas 10 familias estarían desplazadas, según Yuri Quintero, integrante de la organización.

Wilmar Madroñero, defensor de derechos humanos de la misma red, dice que los cuerpos uno por uno eran evacuados por las comunidades, sin embargo, la mayoría de los cuerpos permanecen en la zona desde hace una semana.

La acción, se habría presentado el pasado lunes y las imágenes fueron divulgadas hoy martes 19 de septiembre.

El coronel Mauricio Acevedo, comandante de la Brigada 27 del Ejercito del Putumayo, confirmó que la situación fue un aparente enfriamiento entre “bandidos” por el control de una zona provista de cultivos de hoja de coca, de la cual, se deriva la cocaína que, incluso sale hacia Ecuador y Perú.

“Ahí no hubo enfrentamiento; literalmente fue una emboscada, los hombres ex Farc que, no se sometieron al proceso de paz, contra unidades del grupo “Comandos de Frontera”, dijo.

Esta versión será verificada este miércoles en una rueda de prensa que se realizará en Mocoa, en la mañana del miércoles, donde estarán el Ejército, La Policía, La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

