Cierre total de la vía en Alto de La Línea por derrumbe: un conductor quedó atrapado

La movilidad entre Calarcá y Cajamarca está completamente interrumpida este sábado por un deslizamiento de material rocoso que bloqueó la vía en el kilómetro 35+500, a la altura del peaje Bermellón, en el Alto de La Línea. Según las autoridades, un vehículo quedó atrapado entre el lodo, aunque el conductor resultó ileso.

Cuadrillas de Invías trabajan en el sitio con maquinaria amarilla para remover el material y habilitar el paso lo antes posible. Sin embargo, no hay aún un tiempo estimado para la reapertura, debido a la magnitud del derrumbe.

Mientras tanto, la Policía de Tránsito y el personal de Invías realizan manejo de tráfico controlado entre los kilómetros 35 y 47 para evacuar los vehículos represados que se dirigen hacia Cajamarca por la vía nueva.

Las autoridades recomiendan a los viajeros tomar rutas alternas:



Vehículos livianos : Armenia – Pereira – Manizales – Murillo – Líbano – Ibagué – Cajamarca.

: Armenia – Pereira – Manizales – Murillo – Líbano – Ibagué – Cajamarca. Vehículos de carga: Armenia – Pereira – Manizales – Fresno – Mariquita – Ibagué – Cajamarca.

Se aconseja planear los desplazamientos con anticipación y mantenerse informados a través de los reportes oficiales, mientras continúan las labores de remoción y seguridad en este importante corredor vial del país.

