Cierre vía al Llano: rutas alternas para desplazarse entre Bogotá y Villavicencio

Después de que se conociera que los fuertes temblores que se han registrado en el país pudieron haber incidido en los derrumbes que ocasionaron el cierre vía al Llano, la concesionaria Coviandina recordó las rutas alternas para aquellas personas que necesiten desplazarse entre Bogotá y Villavicencio.

La primera se trata de la ruta por San Luis de Gaceno, puntualmente: Bogotá – Sisga – Guateque – San Luis de Gaceno – El Secreto – Algarrobo – Villanueva – Barranca – Paratebueno – Cumaral – Restrepo – Villavicencio.

La segunda ruta alterna es por Bogotá – Sisga – Tunja – Paipa – Duitama – Sogamoso – Aguazul – Monterrey – Algarrobo – Villanueva – Barranca – Paratebueno – Cumaral – Restrepo – Villavicencio.

Señor Usuario: Si usted requiere desplazarse con urgencia entre Bogotá y Villavicencio, le recordamos las vías alternas. pic.twitter.com/FcIV2s2IuR — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 18, 2023

Coviandina también dio a conocer que ya se iniciaron las respectivas labores de limpieza, pues se debía esperar hasta que hubiese las condiciones de seguridad para hacer la remoción, según detalló el director de operación de la concesionaria.

Cabe recordar que este cierre vía al Llano ocurrió sobre las 4:00 de la mañana de este viernes, 18 de agosto, en el punto kilométrico 58+600, ubicado en el paso urbano de Guayabetal. Además, Coviandina informó que también hay un cierre total en el sector de Quebradablanca.

Cierre vía al Llano Foto: Coviandina

"No se tiene hora y fecha de apertura al tráfico vehícular por la magnitud del derrumbe especialmente en Guayabetal. Si usted no ha iniciado su viaje, le recomendamos abstenerse de salir para que no quede en los trancones por los puntos de control ¡Esté atento!", puntualizaron.

Por este mismo cierre, durante la madrugada y parte de la mañana de este viernes, se generó un enorme trancón en el sur de Bogotá, puntualmente en el sector de Yomasa

Sebastián Rodríguez, un taxista que estuvo en el congestionamiento, relató en Mañanas Blu que ha estado atascado en el tráfico durante aproximadamente 35 minutos y que, según ve, todo va para largo.

Rodríguez dijo que el cierre ha tomado por sorpresa a muchos conductores, y las autoridades no están permitiendo el paso. A pesar de los intentos de los conductores por encontrar rutas alternas, el paso sigue siendo imposible debido a la cantidad de vehículos particulares, camiones de carga y mulas que bloquean completamente la carretera.