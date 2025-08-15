Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cinco colombianos, entre ellos firmantes de paz y un contratista de la ARN retenidos en Venezuela

Cinco colombianos, entre ellos firmantes de paz y un contratista de la ARN retenidos en Venezuela

Entre los retenidos hay cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y un contratista de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, según informó esa entidad a través de un comunicado esta madrugada.

Venezuela
Venezuela //
Foto: AFP
Por: Javier Segura
|
Actualizado: agosto 15, 2025 06:06 a. m.

Cinco colombianos fueron retenidos por autoridades venezolanas este 14 de agosto mientras se encontraban en territorio venezolano, cerca del puente internacional José Antonio Páez, que conecta Arauca con Venezuela.

Las personas retenidas son Diana Viloria Blanco, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR); Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón, William Rodríguez Rojas, firmantes de paz y escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP); y Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN.

El grupo había participado el miércoles en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes en Fortul, Arauca. Su regreso estaba programado para el día siguiente, pero al parecer decidieron cruzar el puente José Antonio Páez con fines turísticos.

La Embajada de Colombia en Venezuela y la representación venezolana en Colombia están trabajando en la verificación y resolución de esta situación.

