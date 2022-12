Citan a junta extraordinaria para revisar elección de gerente de Telecaribe

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, pidió al presidente de la Junta Directiva de Telecaribe convocar a una reunión extraordinaria para revisar desde el ámbito jurídico y administrativo la elección de la nueva gerente del canal, Mabel Moscote Moscote, quien todavía no se ha posesionado.

"En el ejercicio de mis deberes y funciones, presenté solicitudes a las distintas instancias para esclarecer los hechos objeto de denuncia”, se lee en una misiva enviada por la ministra, ante los señalamientos en contra de Moscote por su supuesta falta de experiencia para el cargo y las irregularidades que habría en la documentación entregada cuando era aspirante.

“Requerí a la comisión accidental y a mi delegada para que realicen una revisión adicional de la convocatoria, así como a la encargada de recursos humanos del canal, para que me certifique el cumplimiento de los requisitos para el cargo. A la fecha no he recibido respuesta”, advirtió Abudinen.

El presidente de la Junta, el gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón, respondió en su cuenta de Twitter que comparte la preocupación de la ministra y que procederá a hacer la citación para la reunión.

La Junta de Telecaribe está compuesta por delegados de las gobernaciones de los siete departamentos de la costa.

Esta semana la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra la gerente elegida Mábel Moscote por “presunta falsedad ideológica en documentos que la acreditaron para asumir el cargo”.

