Clan del Golfo a Mancuso: no lo hemos autorizado para ser vocero, gestor o facilitador

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso llegó a Colombia tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos. A su llegada emitió el primer comunicado y dijo que estaba dispuesto a acompañar los diálogos con las Autodefensas de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo.

“Me pongo a disposición tanto del Gobierno nacional como de las organizaciones armadas que buscan un diálogo con este, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, para acompañar las conversaciones de paz que sean necesarias, no importa lo complejas que sean, no importa el lugar en el que se realicen, no importa en las condiciones adversas en las que se tengan que desarrollar; cuenten con mi humilde esfuerzo y experiencia si en algo creen que puedo contribuir a la resolución de nuestros conflictos y a eliminar cualquier tipo de violencia en nuestras formas de dirimir las diferencias”, aseguró Mancuso.

Desde el Clan del Golfo aclararon este miércoles 28 de febrero, que ellos no han autorizado a Salvatore Mancuso para que sea facilitador, vocero o gestor del grupo.

“En ningún momento hemos autorizado a Mancuso para que obre como vocero, gestor o facilitador de nuestro ejército, recordemos que Mancuso fue nombrado gestor de paz por el Gobierno de turno y ninguna designación tiene de nuestra parte, ninguna relación con él”, señaló alias ‘Jerónimo’.

Hasta el momento no hay proceso de paz ni con el Clan del Golfo ni con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, sin embargo, los dos grupos han dicho que quieren hacer parte de la paz total.