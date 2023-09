“Claro que el Ejecutivo puede investigar”: nueva respuesta de Petro en medio de choque con Barbosa

Nuevamente hay un choque entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, por cuenta de las facultades de ambas instancias. Esta vez el centro del debate es lo ocurrido en Tierralta, Córdoba, donde militares intimaron a la población y los amenazaron con sus armas.

Inicialmente, el presidente Gustavo Petro ordenó que sea el Ejército y el propio Gobierno los que investiguen lo ocurrido y presenten los resultados al país. Además advirtió que la fuerza pública no puede volver al paramilitarismo y al despojo de tierras.

“Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este Gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”, aseguró Petro.

Luego, en medio de una declaración el fiscal Barbosa respaldó la posición de que no puede regresar el paramilitares, pero le dijo que respetará las competencias.

“Quiero decirle de nuevo al Gobierno Nacional y al presidente Petro que las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. He venido insistiendo durante este año que no le corresponde al Ejecutivo en Colombia, conforme a sus facultades constitucionales, hacer investigaciones judiciales de ningún tipo”, aseveró Barbosa.

El fiscal aseguró que, solo ellos con apoyo de la Procuraduría, adelantarán las indagaciones y práctica de pruebas correspondientes.

“La investigación la hará la Fiscalía General de la Nación y no vamos a permitir tampoco que la jurisdicción penal militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales en este país”, agregó Barbosa y volvió a cuestionar lo que considera son bajas capturas de miembros del Clan del Golfo en la región.

Ante esto, el presidente nuevamente respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter), señalando que sí gozaba de las competencias.

“Claro que el Ejecutivo puede investigar a nivel disciplinario a sus propios funcionarios, a través del control interno y de las comisiones protectoras”, afirmó Petro.

Entre tanto, la Fiscalía citará a más de 30 soldados de la zona a interrogatorio, mientras que, por su cuenta, las Fuerzas Militares ya habían iniciado una investigación desde el área de inspección para establecer lo ocurrido en la vereda El Manso.

