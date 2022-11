Claudia López denuncia a expresidente Álvaro Uribe por injuria y calumnia

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la senadora Claudia López (Alianza Verde) instauró una denuncia en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de injuria y calumnia.



La parlamentaria señala que son falsas las acusaciones que viene haciendo el exmandatario, quien señaló que ella es socia de León Valencia, trabaja en la Fundación Arco Iris y se lucra de contratos con el Gobierno.



"No somos de su calaña, señores. No somos de su corrupción, no hemos matado a nadie, no tenemos muertos acuesta, no tenemos falsos positivos Nunca hemos gobernado para importar coca desde el Palacio de Nariño, como si se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe. A nosotros nos respetan y usted, señor Álvaro Uribe, va a tener que responder por todas sus mentiras ante la Corte Suprema de Justicia", expresó.



La senadora dijo que fue investigadora de la Fundación Arco Iris hace 10 años y que se enorgullece porque desde allí denunció el fenómeno del paramilitarismo al cual, agregó, han sido vinculados Uribe y varios funcionarios de su gobierno, pero que eso no la hace socia de dicha fundación.



"A mí me enorgullece haber denunciado del narcoparamilitarismo que apoyó Álvaro Uribe, con el que gobernó. Con la Fundación lo hice hace más de 10 años esas denuncias que corroboró la Corte Suprema de Justicia, la cual que encarceló a 62 de sus políticos amigos, a 18 de sus funcionarios, incluidos sus dos jefes de seguridad que exportaban coca con los 'paras' desde el Palacio de Nariño", afirmó.



"Ese es usted y para mí es un orgullo haber trabajado con Arcoíris en develar sus vínculos con el paramilitarismo, eso no me hace ni socia de Arco Iris, ni de ninguna fundación, ni contratista del gobierno, ni beneficiaria del gobierno", agregó.



La senadora, quien llamó a Uribe el "parapolítico impune de Colombia", explicó que trabajó con la Fundación Arcoíris y la Misión de Observación Electoral entre los años 2007 y 2012, que no fue socia ni fundó ninguna investigación, sino que fue una investigadora más, contratada de manera transparente.