CNE amplía el plazo de postulación de testigos electorales hasta el 5 de marzo

CNE amplía el plazo de postulación de testigos electorales hasta el 5 de marzo

Esta postulación deben hacerla, a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, aquellas agrupaciones políticas que tienen candidatos en contienda.

