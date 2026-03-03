CNE amplía el plazo de postulación de testigos electorales hasta el 5 de marzo

El calendario electoral recibió un ajuste de última hora. A través de la Resolución 1202 de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió prorrogar hasta el jueves 5 de marzo el plazo para que los partidos y movimientos políticos inscriban a sus testigos electorales con miras a las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas previstas para el domingo 8 de marzo.

La determinación amplía el tiempo inicialmente establecido para que las colectividades completen el registro de quienes ejercerán vigilancia durante la jornada democrática. Los testigos electorales cumplen una función clave: supervisan el desarrollo de la votación y del escrutinio en las mesas asignadas, con el propósito de velar por la transparencia del proceso.

"Con corte al 1 de marzo, de las 123.314 mesas de votación habilitadas en el país, 3.610 aún no cuentan con cobertura de testigos electorales. En ese sentido, reiteramos el llamado a la postulación de testigos en todos los departamentos del país. Esto a fin de proteger el voto ciudadano en los próximos comicios", afirmó la entidad a través de un comunicado.

Para realizar este trámite, las agrupaciones políticas que tienen candidatos en contienda o aquellas que postularon listas para Senado y Cámara de Representantes, pueden ingresar a esta página web, digitar el usuario y contraseña asignados, seleccionar el actor a postular y diligenciar la información requerida.



De acuerdo con los datos oficiales, los territorios que concentran el mayor número de actores electorales ya postulados y acreditados en la plataforma son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico. Estas regiones, por su densidad poblacional y volumen de votantes, suelen registrar una alta participación de representantes de las organizaciones políticas.

El CNE recordó que cada agrupación podrá designar hasta un (1) testigo electoral por cada una de las 126.646 mesas de votación habilitadas tanto en el territorio nacional como en el exterior. Esta cifra corresponde al total de mesas dispuestas para la jornada electoral del 8 de marzo.

La ampliación del plazo responde, según la autoridad electoral, a la necesidad de facilitar el cumplimiento de los requisitos por parte de las organizaciones políticas y asegurar que la vigilancia del proceso cuente con la mayor cobertura posible. La presencia de testigos en las mesas es considerada uno de los mecanismos fundamentales para reforzar la confianza ciudadana en los resultados.