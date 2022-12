CNE lo tiene que certificar y ordenar: Lara sobre posesión de Vanessa Mendoza

Mañanas BLU habló con el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, quien explicó por qué no se ha hecho oficial la asignación de la curul por las negritudes a Vanessa Mendoza Bustos, exreina de Colombia.



Según el representante, no puede posesionarla porque nadie le ha ordenado posesionar a la exreina de belleza.



“Es un tema aburrido, por lo jurídico, pero me toca explicarlo para entenderlo correctamente. Como presidente de la Cámara no podría hacerlo porque estaría cayendo en prevaricato y detrimento patrimonial. El Consejo Nacional me envió un papel donde me notificaba, pero no me ordenaba la asignación de la curul para Mendoza”, dijo el congresista.



Según explicó Lara, lo que hay es una confusión dentro del CNE y para salir del paso le están lanzando la pelota a él. “Ellos están asignando una curul sin haber hecho un escrutinio. El CNE no quiere asumir el riesgo de asignar la vacante y lo que están haciendo es lanzarme la pelota a mí”, afirmó.



En resumidas cuentas y según Lara, se necesita que el CNE le envíe una certificación y una orden para proceder con la posesión de la exreina como representante por las negritudes.





