CNE sanciona a MAIS y Unión Patriótica por avalar candidatos inhabilitados en 2015

El Consejo Nacional Electoral decretó nuevas sanciones en contra de partidos políticos que otorgaron avales a candidatos que estaban incursos en algún tipo de inhabilidad, en las elecciones regionales del 2015.



La primera de las sanciones afecta al Partido Unión Patriótica (UP), el cual no podrá inscribir candidatos en nueve concejos municipales y cinco juntas administradoras locales, teniendo en cuenta que, de acuerdo a un listado remitido por la Procuraduría, todos y cada uno de los 15 candidatos con algún tipo de sanción inscritos por el Partido presentan inhabilidades de tipo permanente, registradas en sus antecedentes especiales, por lo cual fueron revocadas las inscripciones de las candidaturas.



El otro partido sancionado fue el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), el cual queda imposibilitado para la entrega de avales para varias corporaciones, incluida la Asamblea del Cesar; las alcaldías municipales de Roncevalles, Tolima y Sutatausa; Juntas Administradoras Locales en Bogotá y los Concejos de 40 municipios.



El CNE advierte que la sanción se da en las circunscripciones en las cuales se cometieron las faltas.



Estas sanciones se suman a la que se produjo dos días atrás en contra de Alianza Verde, el cual no podrá avalar candidatos en varias corporaciones, incluido el Concejo de Bogotá.