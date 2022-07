“Cochina lesbiana" y "te vamos a volver hombre”: relataron víctimas LGBTIQ+ a Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad dio a conocer su informe final: “Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado”, en el que hace un recuento de la violencia que han enfrentado estas comunidades en los más de 50 años de conflicto en el país.

El texto, que especifica la violencia a través del tiempo, las magnitudes y significados de lo que aconteció, da unas recomendaciones al Estado y a la sociedad en su conjunto para la no repetición de estos hechos.

Los relatos crudos y desgarradores dan cuenta cómo todos los actores del conflicto persiguieron, “a las personas LGBTIQ+ en razón de sus orientaciones sexuales e identidades […] para consolidar un control poblacional en los territorios, mediante la imposición o reafirmación de un orden moral, social, político, económico y militar que consideraba «correcto», y para obtener o mantener la legitimidad ante la ciudadanía que las veía como «indeseables», con el fin de ganar la guerra.”

Son varios los relatos que documenta la Comisión en este informe, uno de ellos es el de Fabricio, un hombre gay que fue torturado y amenazado por las FARC en 1989 en Chigorodó, Antioquia.

“Allá me tiraron en una pieza, me patearon, me amarraron. Me decían: “Por marica es que te traemos. Aquí te vamos a volver hombre”. Me violaron hasta cuatro hombres en la noche. Me ponían un revólver, un fusil oxidado en la garganta y decían que, si hablaba, me mataban. Estuve ahí como tres meses. Perdí mi dentadura y tres anillos del ano. Uno de ellos, encapuchado, les dijo: “Este es el peluquero de la Central. No lo matemos”. Antes de eso, me habían mandado a abrir una fosa para desaparecerme, porque si me soltaban, yo podía contar las coordenadas”, cuenta Fabricio a la Comisión.

Como Fabricio, Paloma, una mujer lesbiana, fue víctima de violencia sexual en el 2000 por parte de integrantes del Bloque Calima de las Autodefensas. Los hombres armados entraron hasta la finca, ubicada en la vereda Las Cruces, del municipio de Timbío, Cauca, donde estaba junto a su pareja, Yolanda. “Vos sos una cochina, esto te pasa por lesbiana; vamos a esperar a tu mujer, porque aquí las matamos a las dos, ya les habíamos dicho que se fueran, ustedes dan mal ejemplo a la vereda y aquí vamos a limpiar”, narró con dolor ante la Comisión.

Agregó que: “Me amarraron como caja y, cuando me iban a amordazar, uno de ellos se bajó los pantalones. Yo estaba en cuatro, en el piso. Le alcancé a decir: “Hermano, si me va a violar, máteme. No me vaya a dejar viva”. Y otro también se bajó los pantalones, me manosearon, me tocaron mis partes íntimas”.

Estos son tan solo dos testimonios extraídos del nuevo capítulo publicado por la Comisión de la Verdad sobre las mujeres y personas LGBTIQ+ en los 50 años de conflicto armado en el país.

Testimonios que se cuentan por miles porque fueron, según el informe, 5.360 personas de esta comunidad afectados por la violencia en el conflicto.

