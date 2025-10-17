Colombia conmemorará por primera vez el Día Nacional de las Mujeres Buscadoras

Por primera vez, Colombia conmemorará el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, establecido por la Ley 2364 de 2024.

La fecha, que se celebrará cada 23 de octubre, busca rendir homenaje a las mujeres que han enfrentado años de incertidumbre y dolor, pero también de resistencia, en su lucha por encontrar a los desaparecidos y mantener viva la memoria de sus seres queridos.

“Esta conmemoración es un homenaje por la contribución sustancial y continua que las mujeres buscadoras han realizado al esclarecimiento de la verdad, la justicia, la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la garantía de no repetición”, dice la Ley 2364 de 2024 en su artículo 5.

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas liderará una campaña nacional que busca amplificar las voces de estas mujeres y visibilizar su papel en la construcción de paz.



Este año, además, se rendirá un homenaje póstumo a Yanette Bautista, reconocida por su incansable trabajo en favor del reconocimiento de la búsqueda como un derecho y de la protección de las mujeres que dedican su vida a esta labor.

Como parte de la conmemoración, el Sistema de Búsqueda invitó a los medios de comunicación a sumarse a la iniciativa #UnaBuscadoraEnMiLugar, en la que columnistas y periodistas cederán sus espacios de opinión a mujeres buscadoras para que ellas mismas cuenten sus historias, sus luchas y sus esperanzas. También se promoverá el uso de la etiqueta #HonramosALasBuscadoras en redes sociales y la difusión de contenidos que dignifique su labor.

Publicidad

En distintas regiones del país se realizarán actos simbólicos, foros y encuentros organizados por colectivos de mujeres y entidades públicas, con el propósito de reconocer el legado de quienes, desde hace décadas, han convertido el amor y la persistencia en un camino hacia la verdad y la justicia.