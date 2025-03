¿En qué va la ley de protección a mujeres buscadoras? Abogada Bautista habla de demoras

Este martes, en la Plaza de Bolívar, mientras el presidente Gustavo Petro pronunciaba su discurso en medio de las marchas , se vio a su derecha la imagen de León Fredy Muñoz, político antioqueño que tenía una camiseta con la consigna "Las cuchas tienen razón”.

Luego de esto, algunas personas se preguntaron si se trató de un gesto de solidaridad o de un uso político de la lucha de las mujeres buscadoras .

¿En qué va la ley de buscadoras?

Al respectó habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la abogada Yanette Bautista, directora y fundadora de la Fundación Nydia Erika Bautista. Según explicó, la ley de Protección de los Derechos de las Mujeres Buscadoras, también conocida como Ley 2364, representa un avance significativo en la lucha por la justicia y reparación para las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Esta ley fue promulgada debido a la larga historia de violencia sufrida por las mujeres en Colombia, donde conductas como la violencia sexual, el secuestro y la privación de libertad no fueron adecuadamente investigadas ni sancionadas durante más de 40 años.

"Surge de la realidad de las violencias contra las mujeres durante 40 años, en que no se tipificaron, no se investigaron y no se sancionaron conductas como violencia sexual, secuestro, privaciones de la libertad, extorsiones y otros que sufren las mujeres en la búsqueda de los desaparecidos, particularmente de las víctimas de desaparición forzada. Ese es el origen de la ley", explicó.

Bautista, es una de las voces más representativas en la promoción de esta ley, señaló que esto surge de la realidad de las violencias que han sufrido las mujeres y es un reconocimiento “tardío” por parte del Estado de lo que han vivido durante décadas.

Estado actual de la Ley 2364

Actualmente, se encuentra en un proceso de reglamentación que ha presentado varios desafíos . Aunque se promulgó en junio de 2024 y se estableció un plazo para su reglamentación, aún hay artículos que no se han implementado, de acuerdo con la directora.

"Está en proceso de reglamentación, pero hay que decir que varios artículos que mandataron a distintas entidades a tener reglamentado, en tres y seis meses desde su sanción, no han sido reglamentadas", puntualizó.

Según comentó, el Gobierno nacional debe reglamentar los términos y requisitos para acreditar la condición de mujeres buscadoras ; sin embargo, dijo que aún no visto progreso en estos aspectos fundamentales.

Las instituciones involucradas, como el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas, tienen responsabilidades críticas en la implementación de esta ley, de acuerdo con Bautista. Sin embargo, no se han articulado adecuadamente, lo que causa preocupación entre las mujeres que buscan justicia ; aclaró que reconoce las labores que se han hecho desde la Unidad de Víctimas en el país.

"La ley establece que habrá un registro de mujeres buscadoras para que puedan tener acceso a todos los derechos que establece la ley, que son tanto derechos civiles y políticos, derecho a la vida, la libertad, la integridad, como derechos económicos y sociales; acceso a vivienda, empleo, todo lo que nunca durante los 40 años le fue reconocido a las mujeres. Esto debería estar en cabeza del Ministerio del Interior, creería yo, y sobre todo de en la Unidad de Victimas", aseveró.

Recalcó que las mujeres buscadoras enfrentan riesgos enormes al intentar encontrar a sus desaparecidos, sobre todo en territorios dominados por grupos armados y, por eso, la protección y apoyo del Estado “es esencial en este proceso".