“Que los perdone su madre”: familiar de víctima de falsos positivos descarga rabia contra militares

El Estado pidió perdón por uno de los capítulos más oscuros de su historia: los conocidos como "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de jóvenes inocentes que hicieron pasar por guerrilleros para inflar los logros contra la guerrilla de las Farc.

Fueron 6.402, según los números de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero este martes, en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, el Gobierno, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió perdón por 19 falsos positivos cometidos en 2008 en el departamento de Norte de Santander.

En medio del acto, que estuvo cargado de sentimientos de dolor, un joven, hijo de un hombre, víctima de falsos positivos, descargó su rabia por la ausencia de su padre, quien fue asesinado a manos de militares.

“En el 2006, los perros hps del Ejército, que no tenían que matar a mi papá, son 16 años que no tengo a mi papá y ellos son muy relajados, mataron a una persona que no tenían que matar, no tenían que matar a mi viejo, era lo más importante que tenía en mi vida. No tienen perdón, son asesinos. Que los perdone su madre”, dijo el hombre mientras se dirigía hacia el Ejército.

Publicidad

Las palabras el hombre, son prácticamente la imagen del sufrimiento que han vivido las familias de las víctimas de falsos positivos, que manchó a la institución y que a la fecha, piden la verdad de los hechos.

Quién dio la orden

La JEP, el tribunal especial creado por el acuerdo de paz, que es el que más lejos ha llegado juzgando este episodio ha determinado que las fuerzas armadas desarrollaron un "patrón macrocriminal" en el que participaron también los paramilitares y que acabaron con la vida de 6.402 jóvenes, sobre todo de bajos recursos.

Desde entonces, madres como las de Soacha han emprendido una búsqueda por sus hijos, por recuperar los cuerpos que fueron desaparecidos, pero también por exigir justicia y saber "quién dio la orden" para que los asesinaran.