Colombia ganó disputa a Mountauk Metals garantizando protección del paramo Santurbán

En un triunfo significativo para la protección del medio ambiente, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha fallado a favor de Colombia. El caso había sido iniciado por la empresa Montauk Metals Inc, anteriormente conocida como Galway Gold Inc, en relación con la prohibición de actividades mineras en los ecosistemas de páramos, específicamente en el Páramo de Santurbán.

Montauk Metals Inc había presentado el arbitraje bajo el capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, argumentando que las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano constituían una expropiación y una violación al estándar de Trato Justo y Equitativo. Sin embargo, el Tribunal Arbitral desestimó ambas reclamaciones en su laudo final.

En cuanto al reclamo de expropiación, el Tribunal concluyó que las acciones del Gobierno colombiano fueron tomadas de buena fe y representaban un ejercicio legítimo de su derecho a regular y proteger el ecosistema de páramos. Esto refuerza el compromiso del país con la preservación de sus recursos naturales y la protección del medio ambiente frente a intereses económicos.

Además, el Tribunal determinó que Montauk Metals Inc no tenía una expectativa legítima de que Colombia no iba a implementar medidas para proteger los páramos. La empresa no pudo demostrar que las acciones del gobierno colombiano fueran arbitrarias o injustas.

El fallo del Ciadi es un respaldo a las políticas medioambientales de Colombia y subraya la importancia de proteger áreas ecológicamente sensibles como los páramos. Estos ecosistemas son cruciales para la biodiversidad y el suministro de agua en la región, y la decisión del Tribunal Arbitral refuerza el derecho del Estado a adoptar medidas regulatorias para su conservación.

Por segunda vez el Estado se salvó de una millonaria demanda por la prohibición de minería en el Páramo de Santurbán. La cifra estaba alrededor de pagarle más de $700.000 millones a una minera canadiense.