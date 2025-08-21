Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Disturbios en Avellaneda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia nuevamente está derramado sangre: Fuerza de las Regiones por atentados

Colombia nuevamente está derramado sangre: Fuerza de las Regiones por atentados

El grupo de exmandatarios regionales que aspira a la Presidencia advierte que hay un fracaso en la política de paz total.

Atentado en Cali dejó varios muertos y decenas de heridos el 21 de agosto
Atentado en Cali dejó varios muertos y decenas de heridos
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:07 p. m.

Los cuatro precandidatos presidenciales que integran la Fuerza de las Regiones se pronunciaron por los ataques terroristas de este jueves en Amalfi, Antioquia, y Cali, Valle del Cauca.

“Hoy Colombia está nuevamente derramado en sangre, este ataque a policías no puede seguir siendo el común denominador de nuestro país”, señaló el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Es importante recordar que el atentado en Amalfi se dio cuando un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron y en Cali se dio un ataque con explosivos contra la base aérea Marco Fidel Suárez.

Ataque con dron Amalfi.
Ataque con dron Amalfi.
Suministrada.

“Esta es una demostración más del fracaso de la paz total, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos tiene que ser prioridad del próximo presidente de Colombia”, señaló el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Es importante recordar que la Fuerza de las Regiones es una coalición representada por Héctor Olimpo Espinosa, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.