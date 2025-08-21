Colombia nuevamente está derramado sangre: Fuerza de las Regiones por atentados

Los cuatro precandidatos presidenciales que integran la Fuerza de las Regiones se pronunciaron por los ataques terroristas de este jueves en Amalfi, Antioquia, y Cali, Valle del Cauca.

“Hoy Colombia está nuevamente derramado en sangre, este ataque a policías no puede seguir siendo el común denominador de nuestro país”, señaló el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Es importante recordar que el atentado en Amalfi se dio cuando un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron y en Cali se dio un ataque con explosivos contra la base aérea Marco Fidel Suárez.

Ataque con dron Amalfi. Suministrada.

“Esta es una demostración más del fracaso de la paz total, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos tiene que ser prioridad del próximo presidente de Colombia”, señaló el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Es importante recordar que la Fuerza de las Regiones es una coalición representada por Héctor Olimpo Espinosa, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas.