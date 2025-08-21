Video: hombre se salvó de atentado en Cali por salir a tomar una cerveza

En la tarde de este jueves, 21 de agosto, se registró un atentado cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que, hasta el momento, deja seis personas muertas y 50 heridas. Este hecho, sumado al ataque contra un helicóptero de la Policía en Antioquia, que dejó 10 uniformados muertos, ha generado gran conmoción en el país.

El atentado ocurrió hacia las 3:00 de la tarde, cuando un camión bomba explotó en la Carrera Octava, una de las principales avenidas de la ciudad, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

Varias personas que se encontraban en la zona compartieron sus testimonios sobre lo sucedido. Uno de los relatos que más llamó la atención fue el de Omar Borrero, quien aseguró haberse salvado “gracias a la sed”.

“Fueron dos bombas, la primera sonó durísima (...) Hay muchos heridos, yo estaba en la EPS y salí a ver mi taxi. Entonces yo dije: voy a refrescarme con una cervecita porque está haciendo mucho calor, o si no me coge a mí también (...) Eso fue lo importante”, relató el hombre en diálogo con Blu Radio.

Ante la crítica situación de orden público, el presidente Gustavo Petro anunció que declarará como organizaciones “terroristas” al Clan del Golfo y a dos disidencias de las antiguas Farc: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, afirmó Petro durante un acto de entrega de tierras en Valledupar.