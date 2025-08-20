Colombia pide a Nicaragua revocar asilo político otorgado a Carlos Ramón González

El Gobierno colombiano pidió este miércoles, 20 de agosto, a Nicaragua reconsiderar la decisión de otorgar asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Dapre y señalado por su presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A través de un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia manifestaron que no comparten la determinación del gobierno de Daniel Ortega, al considerar que González enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, por lo que no puede ampararse en la figura del asilo según los instrumentos internacionales vigentes.

Carlos Ramón González Foto: Presidencia

“El derecho de asilo no podrá ser invocado por personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”, recordó el Ejecutivo, citando las normas internacionales que rigen la materia.

El pronunciamiento también advierte que la decisión de Managua desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición firmado en 1929 entre ambos países, en el que se pactó la entrega recíproca de procesados o condenados.

Por ello, Colombia solicitó de manera expresa al Gobierno de Nicaragua “tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y reconsiderar su decisión para revocar esa protección internacional”, con el fin de que Carlos Ramòn González se ponga a disposición de la justicia colombiana con todas las garantías procesales.