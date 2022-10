¿Colombia tiene la capacidad institucional suficiente para inventariar las tierras?

El exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo explicó en Mañanas la situación con los terrenos baldíos en Colombia, a propósito de la denuncia contra un congresista que, al parecer, se adueñó de una tierra en Vichada con un “fallo viciado”.

“Según lo dice la Constitución y lo ha refrendado varias veces la Corte, los baldíos no prescriben, son del Estado. El único uso que puede dársele a un baldío es que la autoridad de tierras lo adjudique para fines de reforma agraria a pequeños campesinos”, dijo Restrepo.

Contó que lo que está pasando es que las tierras que el Estado debería definir o clasificar como baldíos se están adjudicando por los jueces. “No solo en Vichada, sino en varios lugares del país, en virtud de una acción que se llama acción prescriptiva de dominio”.

“Es decir que un particular se presenta y dice: yo he estado aquí instalado, por favor juez adjudíqueme esta tierra. Y si no hay claridad que esa tierra, siendo baldía solo puede ser adjudicada por la autoridad agraria, entonces se presta para un montón de adjudicaciones irregulares como la investigación de Los Andes, en el Vichada”, señaló.

Por su parte, Miriam Martínez, directora actual de la Agencia Nacional de Tierras, confirmó que en la actualidad no cuentan con un inventario de los baldíos en Colombia, aunque manifestó que es un ejercicio que ya se empezó a realizar desde esta administración.

“A final de este año esperamos tener un primer acercamiento del inventario, es bastante costosa hacer toda la caracterización, para poder hacerla tenemos que hacer unos barridos en todo el territorio nacional”, dijo.

Manifestó, que se pueden ir “dando actualizaciones para que la ciudadanía pueda identificarlos”.

Finalmente, Rubén Silva Gómez, superintendente de Notariado y Registro, señaló que hay diversos problemas, como la falta de una adecuada tecnología.

“Estamos trabajando para hacer digitales todos los procedimientos de registro para facilitarle a los usuarios que puedan desarrollar esta gestión de la manera más expedita y simplificar los trámites”, indicó.

En ese sentido afirmó que se adelanta un proyecto muy grande a nivel informático.

“Vamos a crear un sistema único de información catastral y registral, a través del cual vamos a hacer interoperable los sistemas de información tanto de catastro como de registro”, sostuvo.

