Colombia y Ecuador revisarán paso fronterizo por crisis de migrantes ilegales

Informó que este miércoles sostendrá una reunión con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño para revisar el paso fronterizo entre las dos naciones y mitigar esta problemática humanitaria.



"Tengo reunión con el canciller de Ecuador para ver cómo vamos a trabajar el tema (de los migrantes) los dos países", agregó que "Colombia se convirtió en país de paso. Permitir paso de migrantes hacia otros países es abrir la puerta a quienes se dedican a traficar personas", preciso Holguin.



La ministra reportó que este año no se han solicitado peticiones de refugio de ciudadanos ilegales que pasan por Colombia, ya que el interés de esos extranjeros es llegar a países de primer mundo como Estados Unidos o Canadá.



Cifras entregadas por la Canciller indican que en 2014 se solicitaron 252 refugios de extranjeros y en 2015 solo 160, y que este año a la fecha ninguno.



Así mismo Holguin expresó que "Esperamos tener una frontera segura con Venezuela" y que "la apertura de la frontera con Venezuela es algo necesario".



Escuche en este audio más información sobre:



El congreso no aprobará un nuevo presupuesto de Regalías hasta que el gobierno no explique las irregularidades denunciadas por la Contraloría en el manejo de los recursos del 2015.



-La ex senadora Piedad Córdoba. a través de su cuenta en Twitter. celebró la decisión del Consejo de Estado de anular la sanción de 18 años de inhabilidad proferida en su contra.



-Tras el fin de las elecciones primarias en EE.UU. la campaña de Donald Trump no ha gastado ni un centavo en anuncios televisivos, informó hoy la cadena NBC News. Sin embargo, la campaña de Hillary Clinton, desembolsó 52 millones de dólares en esos avisos, la mayoría emitidos en los llamados estados decisivos en las elecciones de noviembre, según los datos recopilados por la compañía de análisis Advertising Analytics.



-El Real Madrid, campeón de la Champions League, se enfrenta al Sevilla, campeón de la de Liga Europea, en un duelo en el que se definirá el ganador de la Supercopa de Europa. El colombiano James Rodríguez está en el banquillo de suplentes.