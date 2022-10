Colombianos deportados de Venezuela denuncian maltratos

17 colombianos deportados desde las Islas Margarita, Venezuela, a la frontera en Arauca manifestaron maltratos de la guardia venezolana aun portando los documentos en regla.

Estas personas que portaban paparote por 90 días y con pasajes de regreso a Colombia el 30 de diciembre no entienden por qué las autoridades del vecino país las deportaron.

Los colombianos quienes viajaron de turismo y para visitar a familiares en Venezuela pidieron al Gobierno medidas tras lo sucedido.

“Entonces cuando me agarra la guardia yo le pregunto ¿por qué me detienen?, ¿eres extranjera? Yo sí. Si eres extranjera vamos a deportarte y yo ¿por qué me vas a deportar si yo estoy legal? Le dan 90 días hábiles a uno y había entrado el 4 y me detuvieron el 17 (de diciembre)”, reveló una colombiana deportada.

La Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Colombiana prestan ayuda en alojamiento y alimentación a estas personas que tendrán que regresar a su lugar de origen.