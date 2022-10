Comienza investigación por desaparición de niño de 2 años en Soacha

El menor se encontraba bajo el cuidado de su abuela jugando con algunos primos frente a su casa. Sin embargo, la madre cuenta que a la hora del almuerzo, cuando la abuela lo llama, el niño no ingresa a la casa y al salir se dan cuenta que ya no está.



“El niño estaba jugando con unos primos cerca de la casa, mi mami se dio cuenta que el niño ya no aparecía, todos empezaron a buscarlo y nada, el niño no aparece”, contó la mujer.



Según el testimonio de algunos vecinos, habrían visto a un indigente de la zona con el bebé.



Ya han hecho varios recorridos por el sector y barrios aledaños y aún no hay certeza sobre el paradero del bebé.



La madre de Juan Sebastián contó que un grupo de policías está al frente de su casa.



Clara Rojas, madre del menor, reveló que el pequeño se encontraba con sus primos de 4 y 5 años jugando en la calle frente a su casa cuando desapareció, y según cuenta la mujer, “un habitante de la calle se llevó al niño porque eso es lo que cuenta la gente”.

Publicidad

Dijo que aún no están ofreciendo ningún tipo de recompensa y pidió a las autoridades “ayuda para recuperar a mi hijo”.



En el momento de desaparecer el niño tenía una camisa de rayas azules con blancas, un body verde manzana y un pantalón color habano.