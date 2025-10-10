Comisión de Comunicaciones se retracta tras polémico requerimiento a medios de comunicación

En la mañana de este viernes se desató una polémica por cuenta de una carta enviada por la Coordinadora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Zoila Vargas Mesa, a diferentes medios de comunicación.

La carta de dos páginas solicitaba a los operadores de televisión entregar información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos.

Entre los puntos que generaron el malestar de directores de medios y organizaciones defensoras de la libertad de prensa está la solicitud de entregar información sobre cómo se eligen los “contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques”.

Adicionalmente, se pedía anexar “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones”; algo que fue considerado como un intento de censura a la libertad de expresión y de prensa, así como una violación al secreto de fuente. Incluso en uno de los apartes de la carta, la CRC señalaba que si los medios no entregaban la información requerida daba lugar a la “adopción de medidas administrativas correspondientes, según lo previsto en la ley”.



Ante este hecho, los integrantes de la CRC intentaron explicar que la información requerida en ningún caso buscaba afectar el trabajo periodístico en los operadores de televisión y que únicamente correspondía a un ejercicio pedagógico para conocer las buenas prácticas de los medios y ampliarlo a todos los operadores de contenido informativo en el marco de la pluralidad.

“Lo que nosotros buscamos con esto es conocer específicamente cómo es el ecosistema mediático, cómo efectivamente están garantizando ese pluralismo y esa imparcialidad informativa y cómo se están protegiendo las audiencias. Es un ejercicio que regularmente hacemos en nuestra sesión porque lo que nosotros queremos realmente es poder cumplir ese ejercicio de estar diciendo a los diferentes medios las buenas prácticas que podrían acoger (...) Es un requerimiento de información para conocer qué están haciendo. Entonces, esto no está en el sentido de nosotros establecer reglas sobre la línea editorial de los medios de comunicación. El ejercicio que estamos haciendo es, precisamente, alimentar el conocimiento de la entidad para poder promover esas buenas prácticas. Pero, finalmente, los medios de comunicación tienen libertad de programación, tienen libertad de expresión”, señaló la comisionada Andrea Muñoz Gómez.

“Nosotros no estamos buscando generar ningún tipo de dificultad en el ejercicio del quehacer de los diferentes medios ni de los operadores cuando se trata de las competencias propias de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”, dijo la también comisionada Lina María Duque del Vecchio.

Desde la CRC, señalaron que los medios no serán sancionados si deciden no entregar la información requerida y que estos podrán incluso señalar a la Comisión qué información será de conocimiento de los comisionados y cuál podrá tomarse en cuenta para la recopilación de experiencias.

“Si alguno de los medios considera que hay información reservada que no puede suministrar, es muy importante que nos diga qué tipo de información no nos suministra porque es confidencial y básicamente esa información es para nosotros poder hacer ese ejercicio de las funciones. Si hay alguna buena práctica que se tenga para manejar la imparcialidad, la veracidad, que no quieren que conozcan las otras personas también pueden indicar que no la suministran en forma cerrada a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y nosotros estamos obligados a respetar esa reserva que nos establezcan. Si es una información que sí quieren compartir y que están obviamente deseosos de que el público en general conozcan que tienen esas buenas prácticas, pues también la pueden suministrar con ese criterio de qué podemos hacer”, concluyó la comisionada Muñoz Gómez.