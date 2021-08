Comisión de la Verdad no es enemiga de ningún partido político, pero no acepta más mentiras: de Roux

El presidente de la Comisión de la Verdad , el padre Francisco de Roux, asistió como invitado al Congreso Nacional de Acopi, desde donde se refirió a la labor de la entidad que dirige y a las afectaciones que han sufrido los industriales del país durante el conflicto armado, pero también desde que empezó la pandemia por el COVID- 19.

De Roux también aprovechó la oportunidad para decir que la Comisión de la Verdad no es enemiga de ningún partido político, pero que por la verdad y las víctimas del conflicto, no pueden aceptar más mentiras.

“La Comisión de la Verdad no es enemiga de nadie, nosotros no somos enemigos de ningún grupo político, no somos enemigos de Santos ni de Uribe, ni de Petro ni del Mais, ni somos enemigos del grupo verde ni por su puesto somos enemigos del Ejército, no somos enemigos del Partido Común, que dejó las armas”, sentenció.

“Pero no aceptamos las mentiras, no podemos aceptar eso más porque eso nos ha hecho mucho mal ni podemos aceptar el negacionismo de lo que pasó”, agregó.

Sin embargo, el padre de Roux dijo que algunos líderes políticos estaban “montando discursos” para señalar culpables.

“Los líderes políticos de uno y otro lado recogen ese dolor y montan un discurso para decir ‘yo les voy a decir quiénes son los culpables, se los voy a señalar’. Tenemos que construir aparte de ellos porque no caben dentro de un nosotros colectivo”, manifestó el padre.

Por último, el padre invitó a los empresarios a hacer parte de una “paz grande” que busque unir al país y llevar oportunidades a algunas zonas del país y, personas que han sufrido las consecuencias de la violencia.

De Roux también reconoció que los empresarios han sido víctimas del conflicto armado a lo largo de la historia de Colombia y que han sido muy afectados por la pandemia del COVID-19.

