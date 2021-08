Me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia; va en contra de derechos humanos: fiscal general

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió en el Congreso a una propuesta que recientemente hizo el exsenador Álvaro Uribe, en el sentido de tramitar una amnistía general en el país. Barbosa dijo que esa idea va en contra de las normas referentes a los derechos humanos.

Este pronunciamiento se dio en la comisión primera del Senado, donde el fiscal Barbosa dijo que se oponía a una amnistía, porque esta no está estipulada en las normas del país e, incluso, en las internacionales.

Me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia porque va en contra de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de las normas internacionales y, al mismo tiempo, deslegitima la labor de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia que se hizo en el marco de unas limitaciones afirmó.

En ese mismo sentido, Barbosa señaló que ya no se está en el pasado, cuando se podía violar los derechos humanos y obtener una amnistía.

“El margen general de apreciación que tiene un Estado en Colombia, no puede permitir que cualquier persona que viole derechos humanos en el territorio se limpie la cara con una amnistía total, ya no estamos en 1980, ya no estamos en 1990, estamos en el 2021”, puntualizó.

Cabe recordar que esta propuesta de amnistía general o total, fue hecha recientemente por el expresidente Álvaro Uribe, declaración que ha generado opiniones diversas sobre la conveniencia o no de esto.

Pero, justamente en las últimas horas, los exnegociadores de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, a través de una carta, rechazaron esta propuesta, pues expresaron que se vulnerarían los derechos de las víctimas del conflicto.