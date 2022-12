Comité de escogencia dice que Corte no será el tribunal de cierre de la JEP

La presidenta del comité de escogencia, Claudia Vaca, en diálogo con BLU Radio, dijo que la Justicia Especial para la Paz, JEP, tal como fue concebida en los acuerdos de Habana y en el Teatro Colón, no sufrió cambios drásticos ni sustanciales en su trámite por el Congreso.

Publicidad

Frente a las críticas que han surgido contra el sistema transicional, por supuestamente beneficiar a las Farc, Vaca dijo que el sentido de este sistema es justamente para las partes del acuerdo.

“Entre las partes de las Farc y el Gobierno se acordó garantizar que todos aquellos que cometieron delitos en el marco del conflicto pudieran a asistir ante este sistema para que se garantice la verdad de lo sucedido y en donde el centro de todo son las víctimas (…) Aquí no solo se habla de las Farc, sino también de todos los actores del conflicto”, explicó.



Sobre la participación de la Procuraduría en la JEP, el comité de escogencia señaló que el Ministerio Público cumplirá en el marco general del sistema atención de las víctimas.



“No es conexo e integral del sistema. En el desarrollo de sus propias funciones está observar que se garantice los derechos de las víctimas”, expresó Vaca.



Dijo que la Justicia Especial para la Paz no será parte de la Rama Judicial, que será transitoria, pero no contradictoria a la justicia ordinaria y que, al contrario, es complementaria. En ese sentido manifestó que la Corte Constitucional no será el tribunal de cierre del sistema transicional.



“La JEP es integral para sus propios casos, pero la posibilidad que la Corte Constitucional decida frente a casos específicos de la JEP, por lo menos en el diseño, no es posible, se cierra en el mismo sistema”, explicó.



Ante la posible inconstitucionalidad del acto legislativo el comité dijo: “Sabemos que hay un compromiso institucional con la paz y eso incluye a la Corte Constitucional”.



Sobre la Unidad de Desmantelamiento de Grupos Criminales reiteró que se elegirá una terna para que el fiscal general de la Nación tome una decisión de quién la va a dirigir.