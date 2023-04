"Como no tenemos mayorías en el Congreso, nos toca mediar entre todos": Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez hizo su primera aparición pública en Cartagena tras haber sido elegida en su cargo. Durante un conversatorio con estudiantes y líderes sociales en la Universidad de Cartagena, la mandataria aseguró que se requiere el respaldo del pueblo en las calles para sacar adelante las reformas del Gobierno.

“Gustavo Petro y los ministros no van a sacar adelante solos las reformas, se requiere al pueblo en las calles, acompañando al Gobierno (…) estamos aquí pero no es suficiente, si tuviéramos mayoría en el Congreso las cosas serían diferentes, pero eso ha obstaculizado el avance rápido de esas reformas, y no estamos diciendo que lo hemos perdido pero nos va a costar más trabajo”, sostuvo.

La vicepresidenta también señaló que la agenda del presidente es una “agenda aplazada”.

“Nos toca juntarnos con muchos para poder avanzar, es cierto, pero eso es la política porque tristemente como no tenemos mayorías en el Congreso y se gobierna con un Congreso, nos toca mediar entre todos para poder avanzar”, señaló.

En medio de su intervención, la vicepresidenta sostuvo que el presidente tiene una convicción en la educación para la juventud.

“Yo me sonrojo todos los días cuando estoy con el presidente, y veo que después de tantos años él sigue siendo un hombre de justicia social intacta”, concluyó.

