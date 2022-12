Comunidades campesinas protestan en la Casa de Nariño por violencia en Tumaco

Hasta la Plaza de Bolívar llegaron organizaciones campesinas para protestar por los hechos de violencia en Tumaco que dejaron ocho personas muertas.



Erika Gómez, una de las manifestantes, hizo un llamado al Estado colombiano para que se implementen los acuerdos de manera “inmediata para que no ocurran estas cosas de nuevo”.



Con varias pancartas que tienen mensajes como “paz sin crímenes de Estado” protestan de manera pacífica a las afueras de la Casa de Nariño.



-Fue condenado a 29 años de prisión el responsable de la masacre de cuatro personas en Segovia, Antioquia.



-Sobre las 2 de la tarde se llevará a cabo la diligencia de indagatoria del senador Musa Besaile, luego de que se entregar a las autoridades.



-La Superintendencia Financiera insistió en que no es prudente invertir en monedas virtuales como el bitcoin porque no ofrecen la suficiente seguridad por la falta de regulación.



-Mientras en Colombia el costo de vida este año se ubica en el 3,9 por ciento, en Venezuela esa cifra ya va en el 536 por ciento, según denunció el parlamento en ese país.



-El técnico colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez busca acerca a Panamá a su primer campeonato del mundo. También jugará México, equipo que dirige Juan Carlos Osorio.



