Comunidades que vivan cerca del peaje El Purgatorio no pagarán ni hoy ni nunca: ANI

Luego de la molestia que generó en Córdoba la apertura del peaje El Purgatorio, en el kilómetro 13 de la doble calzada Montería- Planeta Rica, BLU Radio habló con Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien aseguró que este punto de pago vehicular ya existía y lo que se hizo fue reubicarlo.



“El peaje siempre ha existido en el kilómetro 18 y lo que traía el contrato es que se corría al kilómetro 13”, dijo Gutiérrez.



Gutiérrez aseguró que la puesta en marcha del peaje se había socializado con la comunidad y que, además, se logró que tanto vecinos como transportadores que habitan entre el kilómetro 12 y el 15 no lo paguen*. Es decir, estas personas solo tendrían que cancelar una tarifa de seguridad vial por valor de $200.



Lea también: El reclamo de congresistas de Córdoba al Gobierno por peaje El Purgatorio



“Evaluamos el impacto de la instalación del peaje y revisamos a la luz del contrato algunas alternativas las cuales fueron aplicadas. Hicimos un inventario de todos los vehículos y la gente que habita entre el kilómetro 12 y 15 y no van a pagar peaje hoy ni nunca, solo pagarán la tarifa de seguridad vial la cual se las informamos en las diferentes mesas”, afirmó Gutiérrez.



Sin embargo, la bancada de congresistas del departamento de Córdoba asegura que este peaje ha generado afectaciones a la comunidad.



"La molestia es porque el peaje se comenzó a cobrar ayer sin decirlo a los ciudadanos", dijo la senadora Ruby Chagui en MañanasBLU.



"Estamos esperando que la Agencia Nacional de Infraestructura cumpla los pactos porque merecemos respeto y que los habitantes no se vean afectados", puntualizó la congresista, quien afirmó que en la actualidad ya tienen ocho peajes en el departamento.







Publicidad